俄軍干擾無人機奏效 烏克蘭優勢不再

烏軍攜帶炸藥的FPV穿越機，原本在戰場屢屢建功，近來傳出頻遭俄軍電子戰壓制。（取自烏克蘭國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭前線戰況出現變化！據英國《每日電訊報》 （The Telegraph） 21日報導，俄軍近期大幅提升電子干擾能力，嚴重削弱烏軍無人機效能，導致烏軍逐漸失去優勢。美國前總統川普有意推動俄烏和談，烏克蘭能否抵抗俄國侵略並在談判桌上爭取有利條件，備受關注。

報導指出，烏軍無人機飛手「達爾文」（Darwin ，化名） 曾創下一天內摧毀或癱瘓9輛俄軍裝甲車的戰績。然而，近幾個月來，俄軍大幅提升電子干擾能力，導致烏軍第一人稱視角 （First-Person View, FPV） 無人機在前線，特別是在烏東北部哈爾科夫 （Kharkiv） 的庫皮揚斯克 （Kupiansk） 前線，作戰效能大打折扣。俄軍干擾能力提升，被認為是烏軍轉趨被動的主因，影響甚至比俄軍人數優勢更顯著。

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庫皮揚斯克曾是烏克蘭抗俄的成功象徵，烏軍於2022年秋季反攻中收復此地。如今俄軍捲土重來，從兩個方向逼近這座滿目瘡痍的城市，距離東北方最近的前線僅2.4公里。在俄軍猛烈砲火下，當地警局副局長 塔拉索夫 （Konstantin Tarasov） 表示，該城每日遭受5至15次攻擊，「道路上所有移動的物體都是攻擊目標」，包含滑翔炸彈、大口徑砲彈、FPV無人機、多管火箭砲等。

儘管局勢嚴峻，仍有約2000名居民選擇留下。「阿基里斯營」 （Achilles Battalion） 的「達爾文」與同袍在外圍堅守防線。雖在去年11月擊退佔領該區東北邊緣的俄軍，但隨著俄軍增強干擾能力，戰鬥日益艱困。「我們仍可進攻，但難度比以前高得多，」這位年僅21歲，卻已執行過5000次無人機任務的飛手表示，「現在需要100架無人機和100個酬載才能壓制敵方干擾系統。成功率因此下降。」

《每日電訊報》指出，隨著加薩走廊停火，烏克蘭可能成為川普今年的主要外交政策目標。川普已表示，計劃與俄國總統普廷重啟對話，並可能限制對烏援助，推動衝突結束，即使這可能導致對烏不利的結果。在美國支持可能更有條件且更具交易性質的背景下，烏國總統澤倫斯基說服川普相信烏國仍有軍事獲勝機會，將面臨巨大挑戰。

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