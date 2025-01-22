國策院辦川普新政研討會 川普對中應會「先硬後硬」、高喊低買

因應川普就任美國第47屆總統，國策院今日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應川普就任美國第47屆總統，國策院今日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，學者表示，川普是「交易型」總統，川普可能會對中採取「先硬後硬」的政策，「先硬」不代表不願意談判，而是川普對於中國的要求和期待，從頭到尾都不會改變。



曾任駐美代表處政治組長的台北市議員趙怡翔指出，有媒體報導中國認為川普會對他們採取「先軟後硬」的策略，但是，認識川普和其團隊就知道，川普會對中採取「先硬後硬」的政策，「先硬」不代表川普不願意談判，或是美中將缺乏高層交流，而是川普對於中國的要求和期待，從頭到尾都不會改變。

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他說，川普研擬對中國從2月起加徵1成關稅，這也是他選舉時的政見，現在正在履行當中，他預期川普會持續想辦法，迫使中國在短時間大幅改善貿易順差，停止對美國企業的各項限制與打壓，以及停止奪取美國的關鍵科技與技術，並大幅提升對於農業等方面的採購。

中央研究院歐美所研究員林正義表示，川普雖然只有四年任期，但以他的個性急、勇於批判，直接了當，不假顏色，不計後果等來看，他在執政之後，將成為董事長兼執行長，要求閣員節奏快速，不拖泥帶水，在百日之內，爭取令人刮目相看的執政成績。若積極的四年可勝消極的八年，就不能小看四年任期的限制。任何表示川普只有四年不可能完成大事的談話，能拖就拖的心態，可能會面臨意外的反擊。

另外，林正義說，川普是「交易型」總統，雖然開價較高，但幾乎都會獲取一半他所想要的價格，所以被他點名的國家都會有所讓步。川普以關稅威脅丹麥的讓步，使丹麥政府必須召開「危機會議」，因為美國是第二大出口市場。他或許無法購買格陵蘭，但無論是丹麥或格陵蘭自治政府，均需做出讓步，而非一味拒絕；川普要求多個國家增加國防預算，可能先以美國為榜樣，增加國防預算，採取多項措施逼迫不增加國防預算的國家，如提高關稅、減少自該等國家進口等。

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