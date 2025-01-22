為軍醫院的醫護健康把關 廠商勞軍捐10萬件隔離衣

國防部軍醫局局長蔡建松中將（右4），昨主持神采時尚事業公司董事長陳國欽（左4）捐贈10萬件隔離衣受贈儀式。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕民間單位持續以行動支持國軍，除了軍友社等長期走訪國軍各單位關懷官兵生活，企業亦時常以捐贈方式滿足國軍所需。神采時尚事業公司董事長陳國欽日前即向軍醫局捐贈10萬件隔離衣，藉此讓軍醫體系的醫護人員，獲得更安全的防護。

軍醫局在台灣本島、外離島共有14家三軍總醫院、國軍醫院，平時除了提供一般民眾醫療服務，戰時也擔綱國軍重要醫護後盾角色。國防部軍醫局局長蔡建松中將昨日於三軍總醫院，主持神采時尚事業公司董事長陳國欽捐贈10萬件隔離衣受贈儀式，向陳的義舉表達感謝之意，同時提升國軍醫療照護防護及醫病安全。

對於民間企業捐贈的10萬件隔離衣，國軍規畫，將分配予三軍總醫院、國軍高雄總醫院、國軍台中總醫院、國軍左營總醫院、國軍桃園總醫院、國軍花蓮總醫院及三軍總醫院松山分院，對於醫療人員在重症照護及病患照顧上產生極大助益。

請繼續往下閱讀...

蔡建松表示，他要感謝陳國欽慷慨捐贈10萬件隔離衣，提升國軍醫護人員的防護規格，讓所有醫護同仁可以在醫療過程中，有更安全的醫療防護，同時也落實守護民眾的安全與健康。此外，軍醫局也會持續秉持「健軍衛國」的理念，不斷在整備軍醫裝備及衛勤補給努力，守護醫護人員及國民的健康。他也對軍友社秘書長簡士偉、軍友社團隊表達感謝。

陳國欽表示，他很榮幸能一起和軍友社團隊，來到三軍總醫院捐贈隔離衣，也希望結合公司的專業，透過公益捐贈活動貢獻醫療體系，成為三軍官兵最好的兄弟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法