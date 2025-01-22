我國海軍渴求多時 美軍MH-60R直升機首度在中東擊落胡塞無人機

圖為一架隸屬美國海軍「杜魯門號」航艦打擊群（CSG-8）的MH-60S反潛直升機，與MH-60R型機系出同源。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍作戰副部長基爾比上將（Adm. James Kilby）日前在華盛頓特區一場「海軍水面兵力」（SNA）的研討會上透露，一架部署至中東的美國海軍MH-60R反潛直升機，日前首度成功擊落一架胡塞武裝的攻擊無人機，不只象徵美海軍、也是該型直升機作戰的新紀錄。

軍聞網站《The Aviationist》報導，基爾比曾就此事向美國海軍航空司令奇弗中將（Vice Adm. Daniel Cheever）求證，他表示，那架直升機隸屬「杜魯門號」航艦打擊群（CSG-8），而且在去（2024）年12月中就已發生。不過，這架直升機當時使用何種武器、擊落哪種胡塞攻擊無人機，奇弗都未這段談話中揭露，僅說飛行員用了「非傳統武器」（an unconventional）完成這次擊殺。

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美國海軍尼米茲級航艦「杜魯門號」（CVN-75），去（2024）年12月中駛入蘇伊士運河之情形。（美國海軍官網）

軍聞網站《戰區》（The Warzone）亦針對此事進行分析，報導認為，該機可能以AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈、或是搭載AGR-20「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）的「九頭蛇」火箭彈打中無人機；但報導也闡明，由於MH-60R直升機不具備AH-64D/E「阿帕契」直升機的長弓雷達，因此後者擊落胡塞無人機的可能性要更甚於前者。

一架美國陸軍的AH-64E阿帕契攻擊直升機，去（2024）年9月在中東某處的「紅沙」演習期間，以地獄火飛彈成功擊落無人機。（美軍DVIDS網站）一架MH-60S海鷹直升機，於2015年實彈射擊訓練中發射一枚搭載APKWS精準導引套件的火箭彈。（美軍DVIDS網站）

MH-60R「海鷹」是以UH-60「黑鷹」直升機為基礎，用以取代SH-60B型機的衍生型號，為一款可行反潛（ASW）、反水面（ASuW）作戰的海軍直升機。「海鷹」配備了反潛任務用的吊放聲納、低頻聲納和聲納浮標，同時可搭載飛彈、火箭彈，以及Mk46、50、54輕型魚雷，來遂行多樣的目標打擊。

我國先前有意建案向美採購10到12架同型機，但國防部、海軍曾表示，會優先升級現役S-70C（M）型機、預計2029年完成，MH-60R型機採購則會視時間點提出；但日前傳出軍方目前已將該機的「神鷹3號」專案納入明（2026）年國防預算，和陸軍的M109A7自走砲共列新年度軍事採購的優先項目。

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