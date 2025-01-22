險成英軍最貴凶器 價值3千萬的颱風戰機Litening莢艙竟飛到掉下來

英國空軍一架颱風戰機於17日的一次飛行中，機上掛載的Litening瞄準莢艙（機腹中線下者）竟突然脫落，砸在一處田野中，所幸這場意外並未造成人員傷亡及民眾財產損失。圖非當事機。（圖片擷取自英國空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕戰機飛到「掉寶」的扯事並不是第一次發生，但英軍這次掉落數千萬台幣的莢艙（或稱吊艙），真的是虧大了！英國廣播公司《BBC》20報導指出，英國空軍一架颱風戰機於17日的一次飛行中，機上掛載的Litening瞄準莢艙竟突然脫落，砸在一處田野中，所幸這場意外並未造成人員傷亡及民眾財產損失。

據英國廣播公司《BBC》報導，位於東約克郡（Yorkshire）布里德靈頓（Bridlington）附近的村莊，17日時發生離奇的掉落物事件，當地居名聽到巨響紛紛前來查看。英國皇家空軍後來證實，一架隸屬於科寧斯比（Coningsby）基地的歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），於海索普（Haisthorpe）上空飛行時，一個掛架突然脫落，所幸沒有造成任何民眾財產損失及人員傷亡。

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'Lucky' escape as fighter jet part lands in field - full story https://t.co/9AdZNrDdbE — BBC East Yorkshire （@looknorthBBC） January 20, 2025

軍聞網站《The Aviationist》進一步指出，從殘骸現場來看，掉落的應是一具An/AAQ-28 Litening瞄準莢艙，但詳細型號目前尚不清楚。這類莢艙專門用於為導引炸彈進行雷射標定，以及遠端監控和偵察等功能。由於不同於油箱或其他練習炸彈，瞄準莢艙是複雜的高科技項目，因此事故造成的損失可能超過100萬美元（約3000萬新台幣）。

報導舉例補充，2021年時，英國空軍也同樣發生Litening瞄準莢艙落地事件，但當時是從仍在地面上的颱風戰鬥機上墜落，該次事故預估造成64萬英鎊（約今2580萬新台幣）的損失。

Litening莢艙是由拉斐爾先進防禦系統公司和諾斯羅普·格魯曼公司共同生產的系統，它於2000年首次推出，此後經歷了不斷的升級；Litening V是目前的最新的版本，它於2019年推出，而英國空軍現操作有Litening III和Litening V。

Litening莢艙專門用於為導引炸彈進行雷射標定，以及遠端監控和偵察等功能，由於是複雜的高科技成品，因此事故造成的損失可能超過100萬美元（約3000萬新台幣）。（圖片來源：諾斯羅普·格魯曼）

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