烏軍無人機再升級！「巫師-V」700 公里長程奔襲 重創俄軍工廠

一個專門研究無人機的俄羅斯媒體來源發布的資訊圖表，展示了烏克蘭「巫師-V」自殺式無人機的兩種不同配置，分別是彈射發射版本（上）和機載發射版本，並標註了其彈頭類型和炸藥位置。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防軍於1月21日深夜，出動「巫師-V」（Chaklun-V） 長程無人機，空襲俄羅斯境內的斯摩棱斯克航空工廠 （Smolensk Aviation Plant），該廠是俄軍Su-25 攻擊機 （北約代號：蛙足，Frogfoot） 的主要升級基地，此次襲擊恐重創俄軍的戰機升級計畫。

烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導指出， 根據社群平台X上流傳的影片顯示，俄軍「鎧甲-S1」 （Pantsir） 防空系統雖成功攔截其中一架無人機，但仍有另一架突破防線，擊中廠房。

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軍事專家評估，此次行動使用的是烏克蘭研發的新型Chaklun-V自殺式無人機 （Chaklun，烏克蘭語意為巫師、魔法師） 作戰半徑達700公里，具備深入敵後打擊戰略目標的能力，該機的彈頭酬載能力約為20公斤，與俄軍使用的伊朗製「見證者-131」（Shahed-131）無人機相當。

Russian Pantsir air defence system intercepts Ukrainian kamikaze UAV over Smolensk, Russia.



Ukraine targeted Smolensk Aviation Plant, resulting in damage and fires. pic.twitter.com/E2zALYaJNa — Clash Report （@clashreport） January 21, 2025

據悉，「巫師-V」具備電子戰抗干擾能力，能提升突破敵方防禦的機率。俄方軍事專家研判，「巫師-V」可能採用複合式彈頭設計，實際威力更甚於公開數據。不過，烏克蘭方面基於作戰安全考量，並未公開其完整性能參數。

這已是斯摩棱斯克航空工廠一年多來第二次遭襲。烏克蘭國防部情報總局指出，該廠不僅負責生產無人機和Kh-59巡弋飛彈，近期更承擔Su-25攻擊機的升級任務。由於蘇聯解體後，俄羅斯失去位於喬治亞的Su-25生產線，現今僅能透過升級來延長現有機隊的壽命。

根據《軍力平衡 2024》（The Military Balance 2024） 的數據，截至2024年初，俄羅斯軍隊擁有40架基本型的Su-25、約110架升級版的Su-25SM/SM3，以及15架Su-25UB戰鬥教練機。

這張照片顯示的是1月 21日，位於俄羅斯的斯摩棱斯克航空工廠（Smolensk Aviation Plant）生產大樓遭到襲擊後的景象。（取自Tekegram）

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