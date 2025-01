烏軍無人機再升級！「巫師-V」700 公里長程奔襲 重創俄軍工廠

一個專門研究無人機的俄羅斯媒體來源發布的資訊圖表,展示了烏克蘭「巫師-V」自殺式無人機的兩種不同配置,分別是彈射發射版本(上)和機載發射版本,並標註了其彈頭類型和炸藥位置。(取自Telegram)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭國防軍於1月21日深夜,出動「巫師-V」(Chaklun-V) 長程無人機,空襲俄羅斯境內的斯摩棱斯克航空工廠 (Smolensk Aviation Plant),該廠是俄軍Su-25 攻擊機 (北約代號:蛙足,Frogfoot) 的主要升級基地,此次襲擊恐重創俄軍的戰機升級計畫。

烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導指出, 根據社群平台X上流傳的影片顯示,俄軍「鎧甲-S1」 (Pantsir) 防空系統雖成功攔截其中一架無人機,但仍有另一架突破防線,擊中廠房。

軍事專家評估,此次行動使用的是烏克蘭研發的新型Chaklun-V自殺式無人機 (Chaklun,烏克蘭語意為巫師、魔法師) 作戰半徑達700公里,具備深入敵後打擊戰略目標的能力,該機的彈頭酬載能力約為20公斤,與俄軍使用的伊朗製「見證者-131」(Shahed-131)無人機相當。

Russian Pantsir air defence system intercepts Ukrainian kamikaze UAV over Smolensk, Russia.



Ukraine targeted Smolensk Aviation Plant, resulting in damage and fires. pic.twitter.com/E2zALYaJNa