援烏M777自走砲的砲管「燒」太快 美國急建第二生產管道支應

M777榴彈砲為美軍主力火砲。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵已將近3年，即使烏克蘭獲得多國軍事援助，但人員、後勤的補充都難以跟上損耗速度。根據外國軍事媒體報導，烏克蘭接受美援M777榴彈砲的砲管，正以空前的速度損耗，致使美國急著找尋其他備援管道，期望滿足每月產製30支新砲管的需求，滿足烏軍作戰所需。

根據外國軍事媒體「The War Zone」報導，美國陸軍正在建立M777榴彈砲的155公厘砲管生產能量，因為烏克蘭向美方表達遭遇空前的需求（unprecedented demand）。目前僅有一個美國政府擁有、經營的兵工廠，正在量產這些砲管，但尚無法達到每月30支的產製需求。

這篇報導引述美國國防部文件指，美軍目前需要支應烏克蘭155公厘砲管的第二來源，這包括採購、工廠改進事項、設備與工具等。這是因為烏軍大量的火砲射擊任務，造成M777榴彈砲所需的155公厘、39倍徑的「M776」砲管有了空前需求，而相關投資可使每月的砲管產量多10支。

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該報導也敘述，雖然烏克蘭遭逢俄羅斯入侵迄今，外界尚難窺知實際收到的M777自走砲的確切數量，但美國五角大廈去年12月的相關報告稱，美國已提供超過200門155公厘榴彈砲給烏克蘭，烏軍還從加拿大、澳洲收到了至少10門M777榴彈砲。

美軍M777榴彈砲可透過CH-47直升機吊掛。（美聯社）美軍M777榴彈砲自2005年服役迄今，雖然非自走型火砲，但全砲重量僅4.2公噸，相較之下，國軍的T-65榴彈砲重5.7公噸，美軍M198榴彈砲更重逾7公噸，因此，M777榴彈砲具備輕巧、容易拖曳等優點，也可透過直升機吊掛、運輸機載送等方式，部署至作戰地點。

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