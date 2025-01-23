被俄當砲灰！傳北韓參戰3個月已千人戰死

知情西方官員指出，北韓派遣1.1萬名士兵中，共有4000人傷亡，4000傷亡中有1000人被殺。圖為烏軍俘虜的北韓士兵。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，北韓為了支援俄羅斯，派出超過1萬名兵力助戰。不過北韓在前線遭遇重大傷亡，知情西方官員透露，北韓參戰3個月就已經傷亡近40％。

根據英國《BBC》報導，知情西方官員指出，北韓派遣至俄羅斯庫斯克州約1.1萬名士兵中，共有4000人傷亡，包括被殺害、受傷、失蹤或被俘；而在這4000人傷亡中，約有1000人被殺。

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英國陸軍退役上校德布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）表示，這些北韓部隊幾乎沒有受過任何訓練，他們也不了解俄軍指揮官的領導風格。布雷頓-戈登強調：「坦白說，他們一點沒有機會。他們被扔進「絞肉機」，幾乎沒有生存的機會；他們是炮灰，俄羅斯軍官對他們的關心甚至不如對自己人的關心。」

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