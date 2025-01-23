一年制義務役士兵屆退建言 國防部發通告：部隊應落實策進

首批2226梯官兵自上週18日起陸續從各作戰部隊退伍，國防部要點指示各部隊，應由旅長或高勤官主持屆退官兵座談，並審慎聽取回饋，針對反映事項落實策進，為日後執行更加順遂。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍近年重要兵役改革政策的1年期義務役，首批2226梯官兵自上週18日起陸續從各作戰部隊退伍，為使日後執行更加順遂，國防部要點指示各部隊，應由旅長或高勤官主持屆退官兵座談，並在事宜公開場合親自頒發、表揚榮譽之官兵；而官兵反應之意見，單位應審慎聽取評估，並針對反映事項落實策進。

由於諸多基層部隊幹部多是第一次接訓1年役的官兵，因此國防部人次室特別列點提醒，各接訓部隊應以營區為單位舉辦屆退座談，並由旅長或高勤官親自主持，主要希望聽取官兵反應這近1年來的各項疑難雜症，部隊應針對反應事項與建議給予適當的回覆，並認真檢視、落實策進作為，以為後續提供更好的環境制度。

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至於座談會是否有成效、官兵是否願意開口向上反應，是該要點執行成敗的關鍵；不過，2226梯官兵已打散至全台諸多部隊，相較以往集中管理的義務役大型座談會，人數較少的與主官面對面座談，可能會相比以往有更好的反應效果。

國防部資訊指出，官兵於退伍前，應以營區為單位，由旅長（或高勤官）親自主持「屆退官兵座談」，聽取官兵問題反映及建議，適時給予妥善答覆，並針對反映事項要求單位檢視及策進，以提供在營人員優質服役環境及氛圍。

此外，指示要點也針對榮譽狀及退伍令頒發有特別規定。各單位製狀表揚榮譽官兵時，應利用公開集會時機，由旅長或高勤官親自頒發表揚，以示隆重；至於退伍令方面，也明定指示應由營長或獨立營區之主官、主管，於離營當日親自頒發並落實離營教育宣導，特須叮囑退伍生效前仍為現役軍人。

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