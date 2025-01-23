美空軍替C-17運輸機加上小尾翼 年省4.5億燃油成本

美空軍近期表示，他們已在6架C-17運輸機上，安裝數個微型尾翼，透過減少空氣動力阻力來節省燃油開支，在C-17機隊全部安裝後，每年可節省1400萬美元的燃油支出。（圖片取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應全球淨零碳排風潮，美軍同步跟進，於2022年制定各項計畫，透過科技增加各式裝備對能源的使用效率。美空軍近期表示，他們已在6架C-17運輸機上，安裝數個微型尾翼，透過減少空氣動力阻力來節省燃油開支，在C-17機隊全部安裝後，每年可節省1400萬美元的燃油支出。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍14日表示，已在6架C-17運輸機加改裝微型尾翼片，另有2架將在本月交付，隨後將啟動六個月的燃耗評估，為C-17全機隊改裝作準備。

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美國空軍表示，該微型翼片僅約40公分長，由3D列印複合材料組成，當安裝在C-17機身尾部時，可減少1%的燃油消耗。

美空軍指出，雖然1%不多，但C-17機隊飛行頻繁，每年可節省高達1400萬美元（約新台幣4.5億）；透過在傳統飛機上添加微型翼片等現代技術，可節省數百萬美元的燃油成本，並建立在大國競爭時代保持競爭優勢的重要能力。

報導指出，該技術由空軍研究實驗室 （AFRL）於2014開始研究，稱該微型翼片開發僅500萬美元，並可幫助飛機和直升機減少阻力，未來也可應用於商用飛機；由於運輸機尾部艙門使運輸機阻力提高，減少阻力可增加運輸機航程。

美國空軍2022年提出一項氣候運動計劃，目標是到2027年時使空軍飛行任務的運行能源使用效率提高5%、2032年提高7.5%。該計畫包括研究微電網和小型核反應器，以減少基地在危機時期對附近電網的依賴。

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