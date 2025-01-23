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應對中國威脅 川普新國防官員計畫大裁陸軍擴張海、空軍

2025/01/23 16:11

美國總統川普本週新增兩名國防部高級官員，其中一位認為應大量削減駐歐洲美軍、美國陸軍和國防文職人員，以重組軍隊結構增加在太平洋地區的開支來抗衡中國。（取自美國陸軍第七步兵師官方臉書頁）美國總統川普本週新增兩名國防部高級官員，其中一位認為應大量削減駐歐洲美軍、美國陸軍和國防文職人員，以重組軍隊結構增加在太平洋地區的開支來抗衡中國。（取自美國陸軍第七步兵師官方臉書頁）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普本週就職，其國防部高級官員也陸續被提名、就任，本周並新增奧斯汀·達默（Austin Dahmer）和亞歷山大·貝萊斯-格林（Alexander Velez-Green）兩名國防部高級官員，將進行制定美國軍事戰略任務。外媒報導，其中一位達默過去發表的報告認為應大量削減駐歐洲美軍、美國陸軍和國防文職人員，以重組軍隊結構增加在太平洋地區的開支來抗衡中國。

《星條旗報》22日報導，達默和格林分別將就任為國防部副助理部長及國防部次長高級顧問，其中達默2023年曾為華盛頓智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）出版一份太平洋「拒止戰略」報告，他也寫到若不大幅增加開支，就需減少其他支出、轉移資源，以強化台灣、沖繩和菲律賓阻止諸國可能侵略的能力。

報導指出，他在報告中表示，需要為「拒止戰略」節省最大開支的對象就是陸軍，需要裁掉4個史崔克旅、6個步兵旅和2個航空旅；許多陸軍地面車輛、航空現代化和採購計劃需要除役或停止，空軍的所有A-10C攻擊機也要除役，並削減國防部文職人員職位。

報告建議，要針對陸軍裁減700億美元，同時為海、空軍增加400億美元。他寫到，為了避免陸軍大幅削減，同時仍能實現五角大廈在太平洋地區的目標，國防部需要將年度預算增加約 10%。

同時，他也呼籲要重整美軍結構，減少美國歐洲司令部的任務，他認為嚇阻俄羅斯侵略的歐洲威懾計劃」每年耗資數十億美元，即使不取消，也要大幅減少計畫細項，這代表陸軍裝甲旅輪駐至歐洲的任務將被取消。

達默寫到，透過削減陸軍、歐盟司令部任務和國防部文職人員預算，將使東亞所需的彈藥產能快速增加。太平洋地區增加的開支將涉及陸軍砲兵部隊、愛國者飛彈部隊、軍艦、潛艦和空軍遠程轟炸機。

另外，報導指出，格林主張，針對美國應對太平洋需求，歐洲盟國需要承擔更多的自身安全。格林曾任美國保守派智庫「美國傳統基金會」，該智庫曾提出一項備受爭議的「2025計畫」，主張由美國總統直接管理各行政部門，數萬公務員職務要支持川普政策才能就任。

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