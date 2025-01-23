狗狗學長好! 美海陸軍犬晉升下士

美國前海軍部長在離任前幾天，於美軍陸戰隊軍營中，為陸戰隊軍犬吉祥物「切斯蒂16世」舉辦下士晉任典禮。（圖片取自美軍陸戰隊）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，美軍陸戰隊上周為其軍犬吉祥物「切斯蒂16世」（Chesty XVI）舉辦下士晉任儀式，並引發美國網友熱議，該軍犬是一隻英國鬥牛犬，網友也集焦點於其「威嚴」的面相上，有些網友更笑稱其軍階被軍犬超越，以後要叫其長官。

《星條旗報》22日報導，美國前海軍部長在離任前幾天，於美軍陸戰隊軍營中，為陸戰隊軍犬吉祥物「切斯蒂16世」舉辦下士晉任典禮，體現美軍陸戰隊的傳統和價值觀。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「切斯蒂16世」於2022年2月加入陸戰隊，同年12月晉升為一等兵，後2022年5 代替其前任「切斯蒂15世」職務，成為陸戰隊吉祥物，2024年1月，晉升為準下士。

而16世本狗也是一名功績卓越的軍犬，服役期間獲得美國國防服役獎章和全球反恐戰爭服役獎章。

美軍陸戰隊後續在社群平台慶賀16世晉升後，網友除了恭賀晉升，也被吉祥物「威嚴」的面相 吸引，認為真的很像一位老士官，有些網友更笑稱其軍階被軍犬超越，以後要叫其長官。

「切斯蒂16世」服役期間獲得美國國防服役獎章和全球反恐戰爭服役獎章。（圖片取自DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法