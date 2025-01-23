川普兩性計畫開鍘 跨性別者不得當兵

川普在就職演說中提及改變美國在性別與多元化方面的政策，他提到：「從今天開始，美國政府的官方政策只有兩種性別，男性和女性。」（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普20日發表就職演說時表示，美國政府的正式政策將只有男性和女性兩種性別，他並於當日簽屬一項行政命令，廢除跨性別者可入伍的資格，預計將有超過1.5萬名士兵受影響。

《星條旗報》21日報導，川普本周一簽署一項廢除跨性別者可入伍的行政命令，而川普早在第一任期的2017年，就曾打算禁止跨性別者參軍，廢除這項由美國前總統歐巴馬於2016年制定的政策，五角大廈並於2019年生效該命令，引發近兩年的法庭抗爭，直到美國前總統拜登將其恢復。該政策允許軍隊改變跨系別者其軍事檔案中的性別並以該性別服役，只要他們能夠滿足最低健康和其他標準。

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報導指出，當時五角大廈生效命令時，估計被認定為跨性別者的軍人在1000至8000人之間，但民間人權團體估計，該禁令可能會影響約15000名士兵。



川普20日發表就職演說時提到他的競選承諾，包括改變美國在性別與多元化方面的政策，隨後川普簽署行政命令取消對跨性別者的保護，包括終止拜登政府施行的DEI（多元、平等、包容）命令。

川普在就職演說表示，本週將結束政府將種族與性別社會工程化、融入公共與私人生活等方方面面的政策。我們將打造一個沒有種族偏見、以才能為基礎的社會，從今開始，美國政府的官方政策將只有兩種性別，也就是男性和女性。

自川普當選以來，多家美國企業已經結束或縮減了DEI計劃，其中包括麥當勞、沃爾瑪和 Facebook母公司Meta等。不過像是蘋果、Costco等公司仍堅持維持DEI相關政策。

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