能射標六、愛三和戰斧飛彈 美濱海戰鬥艦現已部署Mk70貨櫃模組

圖為Mk70貨櫃化發射模組，去（2024）年8月於「太平洋之龍」（Pacific Dragon）多國演習期間，成功發射一枚標準三型飛彈。（擷自美國海軍官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防承包商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin），日前在美國「海軍水面兵力」（SNA 2025）展會上，展出一系列整合新武器的水面艦模型；其中，裝在「濱海戰鬥艦」（LCS）艦艉的貨櫃化發射模組，日前已被美國海軍證實實裝至自由級艦上。這款能搭載標準、愛三，甚至是戰斧飛彈的新利器，將使該艦能兼備短、中、長程打擊，擺脫「火力不足」的罵名。

軍聞網站《Naval News》報導，負責該計畫的美軍海洋系統司令部（NAVSEA）專案主任萊曼上校（Capt. Matthew Lehmann）透露，洛馬的貨櫃化發射模組早在美軍自由級濱海戰鬥艦「楠塔基特號」（LCS 27）成軍時、就已公開展示過，可謂是典禮現場的「小驚喜」。

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去年11月抵達美國波士頓、準備參與成軍典禮的的美國海軍自由級濱海戰鬥艦「楠塔基特號」（LCS 27），在照片左側的艦艉看得到已安裝的Mk70貨櫃化發射模組。（美軍DVIDS網站）

這款由洛馬研發的貨櫃化發射模組，其正式名稱、編號為Mk70「酬載運輸系統」（Payload Delivery System, PDS），是Mk41垂直發射系統的貨櫃版，其最為人所知的改裝，就是去（2024）年首度部署至菲律賓北部的「堤豐」（Typhon）飛彈發射車。該模組可搭載標準三型（SM-3）、標準六型（SM-6），以及射程逾1600公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，擁有高度的作戰彈性。

圖為美國海軍自由級濱海戰鬥艦「楠塔基特號」（LCS 27）去（2024）年11月成軍時，以開舉Mk70貨櫃化發射模組的儀式，迎接艦員上船服役。（擷自美國海軍官方影片）

由於車、艦通用，Mk70除可部署於「堤豐」系統，也曾在美軍無人艦，以及本文的濱海戰鬥艦上測試過，前（2023）年成功試射標六飛彈的獨立級濱海戰鬥艦「薩凡納號」（LCS 28）即是一例。

美軍獨立級濱海戰鬥艦「薩凡納號」（LCS 28）2023年曾成功用MK70模組發射標六飛彈，展現改裝潛力。（美軍DVIDS網站）美國太平洋陸軍「第1多領域特遣隊」去（2024）年4月於「盾牌24」演習期間，首度將「堤豐」中程飛彈系統部署至菲國北呂宋島。（美國太平洋陸軍官網）

該報導進一步陳述，一艘濱海戰鬥艦至多可搭載3櫃、共12枚飛彈，不過占用的飛行甲板將犧牲直升機的部署能力；對此，洛馬戰系暨感測器部門經理萊莫（Paul Lemmo）強調，「考量現實情況，如何提升濱海戰鬥艦的火力與戰場生存性較為重要，但部隊也能依照需求進行模組改裝」。

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