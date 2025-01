地下潛艇基地秘密重啟！俄羅斯重新武裝克里米亞的冷戰要地

重新啟用的Object 825GTS潛艇基地,為俄羅斯海軍行動提供了相對安全許多的戰略設施,該地下碉堡網路建在海灣的岩石懸崖內,幾乎不受空襲影響,又能為海軍提供保修、後勤的能力。(圖片擷取自@Capt_Navy的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕位於黑海北端的克里米亞半島,一直是歷史上的戰略要地,也是烏俄戰爭的戰場之一,該地現已大致由俄羅斯佔領、駐軍;俄國軍方近期還將位於巴拉克拉瓦灣(Балаклавська бухта)的地下博物館,重新秘密武裝化成為其冷戰時期樣貌的「地下潛艇基地」,有意重新鞏固黑海的戰略立足點,並防止日益增長的無人機、艇攻擊。

據烏克蘭媒體《基輔郵報》(Kyiv Post)20日報導,俄羅斯軍隊已將位於克里米亞巴拉克拉瓦海灣內,歷史悠久的地下潛艇基地重新改作軍事用途。這裡在近年曾被改為地下博物館,以保留了在冷戰時期被蘇聯代稱為「Object 825GTS」的海軍地下碉堡,內部除可提供潛艇泊靠外,亦可提供維修和保養能力。

#Submarines #SubThursday #RussianNavy #ВМФ Latest addition to the list of submarine museums: Project 633/Romeo class S-49 (also known as PZS-50) soon to be opened as a part of the Balaklava underground museum complex. Photos by Yury Yuganson. pic.twitter.com/sa9BnaArrO