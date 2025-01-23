地下潛艇基地秘密重啟！俄羅斯重新武裝克里米亞的冷戰要地

重新啟用的Object 825GTS潛艇基地，為俄羅斯海軍行動提供了相對安全許多的戰略設施，該地下碉堡網路建在海灣的岩石懸崖內，幾乎不受空襲影響，又能為海軍提供保修、後勤的能力。（圖片擷取自@Capt_Navy的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕位於黑海北端的克里米亞半島，一直是歷史上的戰略要地，也是烏俄戰爭的戰場之一，該地現已大致由俄羅斯佔領、駐軍；俄國軍方近期還將位於巴拉克拉瓦灣（Балаклавська бухта）的地下博物館，重新秘密武裝化成為其冷戰時期樣貌的「地下潛艇基地」，有意重新鞏固黑海的戰略立足點，並防止日益增長的無人機、艇攻擊。

據烏克蘭媒體《基輔郵報》（Kyiv Post）20日報導，俄羅斯軍隊已將位於克里米亞巴拉克拉瓦海灣內，歷史悠久的地下潛艇基地重新改作軍事用途。這裡在近年曾被改為地下博物館，以保留了在冷戰時期被蘇聯代稱為「Object 825GTS」的海軍地下碉堡，內部除可提供潛艇泊靠外，亦可提供維修和保養能力。

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俄國軍方近期將位於巴拉克拉瓦灣的地下博物館，重新秘密武裝化成為其冷戰時期樣貌的「地下潛艇基地」，有意重新鞏固黑海的戰略立足點，並防止日益猖獗的無人機、艇攻擊。（圖片擷取自@Capt_Navy的X帳號）

#Submarines #SubThursday #RussianNavy #ВМФ Latest addition to the list of submarine museums: Project 633/Romeo class S-49 （also known as PZS-50） soon to be opened as a part of the Balaklava underground museum complex. Photos by Yury Yuganson. pic.twitter.com/sa9BnaArrO — Saturnax （@Saturnax1） January 20, 2022

這項情報消息是由親烏克蘭的Atesh游擊隊所發現，他們透過在附近的不間段偵察任務中，確定了克里米亞半島上的俄羅斯軍艦位置，並向烏克蘭國防軍分享了有關該設施的情報。報導引述游擊隊表示，該基地目前正用於準備裝備和訓練人員，並同時再加強防無人機和滲透破壞的工事；他們將持續觀察可能的漏洞，並知道「如何為佔領者（指俄軍）組織驚喜（指突襲）」。

這座地堡在近年曾被改為地下博物館，以保留了在冷戰時期被蘇聯代稱為「Object 825GTS」的海軍地下設施，內部除可提供潛艇泊靠外，亦可提供維修和保養能力。（圖片擷取自@Capt_Navy的X帳號）

俄軍為了應對日益增加的破壞行動及無人機威脅，該基地的部隊正在嘗試加強海洋工程防禦，例如水下屏障和增強監控系統等，這些措施反映出俄國軍方對日益增長的親烏克蘭遊擊行動之擔憂，遊擊隊也一直在積極監視俄羅斯軍隊的動向和其防禦弱點。

重新啟用的Object 825GTS潛艇基地，為俄羅斯海軍行動提供了相對安全許多的戰略設施，該地下碉堡網路建在海灣的岩石懸崖內，幾乎不受傳統空襲的影響，同時能提供海軍修護和後勤資產準備的能力；它的復興象徵著俄羅斯有意重新鞏固黑海的戰略立足點，並重新利用克里米亞島上的戰略資產。

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