快速部署、火力強大！MBDA 新型「西北風」防空系統問世

MBDA發表最新型遙控防空系統「西北風 ATLAS RC」。（圖取自MBDA專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，歐洲飛彈大廠MBDA於22日發表最新型遙控防空系統「西北風 ATLAS RC」（MISTRAL ATLAS RC，法語：missile transportable anti-aérien léger « Mistral »），整合了成熟的「西北風」便攜式防空飛彈（Mistral，又譯米斯特拉爾）與先進遙控砲塔技術，可搭載於多款戰術車輛，為現代化軍事行動提供全天候防空能力。

新系統的遙控砲塔可安裝2至4枚「西北風」防空飛彈，配備先進熱影像系統，能在日夜間執行目標搜索與追蹤。該系統具備高度靈活性，可整合至「雪豹」（SHERPA）等輕型戰術車輛，或「拳師」（BOXER）等重型裝甲車，確保部隊在各種地形環境下的防空需求。

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一大創新特色是系統可獨立作戰或與 MBDA 的 LICORNE 指管系統連線，實現自動化目標追蹤等進階功能。透過網路連線，即時傳輸目標接戰狀態、系統健康度等關鍵資訊，大幅提升指揮效能。系統採用遙控設計，特別適合長期部署任務，可減少前線人力需求。

儘管功能先進，操作卻相當簡便，僅需射手與組長兩人即可執行任務。系統具備 360 度全向防禦能力，仰角可從負10度調整至正55度，配備日夜間熱像儀，並可選配敵我識別系統（IFF）。

「西北風」防空飛彈是系統的核心，由MBDA公司（前身為馬特拉英國航太動力）研製，採用被動式紅外線導引，專門用於對付低空或超低空目標。其實戰表現優異，擁有超過96%的實戰命中率。飛彈最大射程可達8000公尺，最高攔截高度6000公尺，最小射程僅500公尺，對超低空目標的攔截高度可低至1200公尺，特別適合對付掠地飛行的目標。

飛彈設計使用壽限長達20年，無需維護，可在攝氏負40度至正71度的極端環境下作戰，具備優異的全天候作戰能力。此外，該飛彈對現有紅外線干擾措施具有極強的抵抗能力，配備雷射近炸及撞擊引信的3公斤彈頭，可有效摧毀來襲目標。

愛沙尼亞軍隊在2023年演習中使用舊型「西北風」便攜式防空飛彈系統。（取自愛沙尼亞國防部）

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