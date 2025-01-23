志願加入砲兵、見證檞樹飛彈除役 詹瀅螢獲「大武山職場新人」獎

榮獲「大武山職場新人賞」的陸軍43砲防空營3連副連長詹瀅螢中尉。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕首屆屏東「大武山職場新人賞」頒獎典禮昨（22）日在高雄左營圓滿落幕，首屆名單共有36位社會新鮮人獲得殊榮，其中也包含一位現於43砲指部服役的女性軍官詹瀅螢中尉。出身餐飲背景的她，大專時除投考ROTC，畢業後更志願分發砲兵部隊服役、並持續向資深士官學習，得以升任副連長一職，也讓她成為唯一一位從政戰局長陳育琳中將手中接下獎座的國軍官兵。

國軍唯一一位獲頒「大武山職場新人賞」的詹瀅螢中尉，大專時期就讀的是餐旅管理系，同時報考大學儲備軍官訓練團（ROTC），每學期皆擔任實習幹部，逐步磨練領導與被領導，以及個人的抗壓性，成為她日後分發下部隊的基礎。她在大專畢業後分發部隊時，志願選擇陸軍43砲指部服役，現於防空營第3連擔任副連長一職。

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餐飲背景出身的她，詹瀅螢中尉面對陌生的砲兵武器、裝備，她不只勤於向資深士官幹部請教專業知識、技術，自身也投入時間與心力研讀準則、規範；在ROTC和部隊期間的勤學表現，讓她得以晉升中尉並接任防空營防3連的副連長，立下她軍旅生涯的階段里程碑。

詹中尉所屬的43砲指部防空營，去（2024）年已換裝國造的陸射劍二防空飛彈系統，汰換服役近40年的美製檞樹防空飛彈。（取自青年日報）

詹中尉帶領的43砲防空營3連，過去配備的是自1980年代成軍、服役近40年的「檞樹」防空飛彈；隨著陸軍後續籌獲搭載刺針飛彈的「復仇者」防空系統，以及國造「陸射劍二」防空飛彈車，她也在其中見證部隊所屬武器從檞樹換裝陸劍二的「升級過程」。

受邀頒獎的國防部政戰局長陳育琳中將說，軍人面對敵人的武力威脅，須具備犧牲的決心和勇氣，以保衛國家安全。軍人不僅是一種職業，更是一份志業；鼓勵所有職場新鮮人，要相信自己，堅持到底，以勇氣及毅力接受挑戰，必然可以開創未來前程。

國防部政戰局長陳育琳中將（左）與國軍唯一獲獎的詹瀅螢中尉。（取自軍聞社）



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