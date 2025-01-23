總統賴清德再登《莒光園地》 慰勉行程邊錄節目跟弟兄拜早年

總統賴清德藉著前（21）日前往台東地區慰勉三軍駐軍的機會，錄製今日播出的莒光園地特別節目，向所有收視的國軍弟兄姐妹們拜年，預祝大家「六順和春、新年快樂」。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕農曆年節將至，總統賴清德特別登上今（23）日播出的華視《莒光園地》節目，並在特別節目《總統農曆新年勗勉》中主持談話；賴清德藉著前（21）日前往台東地區慰勉三軍駐軍的機會，錄製拜年節目，與空軍官兵閒話家常、分享生活與經歷，並希望透過節目播出的方式，向收視的全國軍官兵拜個早年！

總統賴清德在今日播出的莒光園地《總統農曆新年勗勉》特別節目中，特別向所有國軍弟兄姐妹提前拜年，預祝大家「六順和春、新年快樂」，並感謝全體國軍官兵守護家園，讓國人安心過好年的辛勤付出。

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此次節目錄製，是賴清德21日前往臺東地區慰問陸海空三軍官兵之餘，特別在空軍臺東基地內，與官兵一起錄製的談話節目。畫面中，賴清德與8位官兵一起輕鬆喝咖啡、吃點心；在愉快的氛圍下，他感謝官兵過年期間堅守崗位的辛勞，也特別向所有默默支持官兵的家人們，致上最深的感謝與祝福。

節目中，賴清德與8位官兵一起輕鬆喝咖啡、吃點心；在愉快的氛圍下，他感謝官兵過年期間堅守崗位的辛勞，也特別向所有默默支持官兵的家人們，致上最深的感謝與祝福。（軍聞社提供）

在長達11分半的節目中，賴清德除瞭解官兵的興趣與愛好外，也分享了自己在金門服役的心得，以及令他難忘的海印寺。當有基地官兵詢問賴清德過年是否有休假時，他表示，當了總統就是要24小時待命，無論官兵有沒有放假，總統都沒有放假，過年期間他會到各地的廟宇走走，跟民眾拜個年。

賴清德強調，民主是臺灣唯一、而且是最重要的道路，要繼續往前走，絕不回頭。新的一年，變動的國際情勢可能會是嚴峻的挑戰，但臺海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，所以大眾要居安思危，守護臺灣的民主和安全。節目最後，賴總統也逐一發放福袋給官兵，帶領空軍第7聯隊的同仁們，一起向電視機前的國軍弟兄姐妹們拜年，祝賀佳節快樂平安。

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