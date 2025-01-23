縱橫大洋55年、航行81萬餘公里 海軍蘭陽軍艦今低調除役

於我國海軍服役30年、首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」（FFG-935），今（23）日在高雄新濱碼頭舉行除役儀式。（臧持新先生授權提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」（FFG-935），今（23）日在高雄港區的海軍新濱碼頭舉行除役典禮；作為海軍一代水面艦主力，蘭陽艦在台服役將近30年間、總航程高達43萬8千餘浬，居功厥偉。本次典禮由海軍艦指部指揮官吳立平中將主持，雖於開放港區舉辦、但僅限受邀人員參加，過程相當低調。

從典禮現場拍攝的照片可見，蘭陽艦兩側艦身已批上藍、白、紅相間的三色圍布，並由典禮官兵塗銷其艦身舷號，宣告此後將告別同級艦夥伴、船員們，正式退出戰備第一線。

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我國是在1990年代以「先租後售」方式，獲得8艘退役的「諾克斯級」（Knox-class）巡防艦，並派遣海軍官兵陸續赴美接艦；返台後改名「濟陽級」艦，隸屬海軍168艦隊；其中，舷號935的蘭陽軍艦是在1994年7月1日獲名，隔（1995）年8月4日返台成軍至今。截至目前為止，8艘濟陽級艦中有2艘已除役，蘭陽軍艦則是第3艘。

圖為海軍蘭陽軍艦的前身，美國海軍諾克斯級巡防艦「約瑟夫．赫韋斯號」（FF-1078）。（美國海軍歷史暨遺產司令部官網）

作為美軍退役巡防艦，蘭陽軍艦的前身「約瑟夫．赫韋斯號」（FF-1078）於1970年下水後，整體艦齡高達55年、其中在台服役29年又173天；總累積航程高達43萬8284.53浬（81萬1702.95公里）。有軍方人士指出，蘭陽軍艦上的艦砲、方陣快砲、反潛火箭，以及反艦飛彈和各式聲納，將在除役進行拆除，可能作為備用或轉用於其他合適的艦艇。

圖為2014年的海軍蘭陽軍艦，於當年國軍漢光30號演習期間執行反潛火箭實彈射擊。（本報資料照，記者廖振輝攝）

隨著濟陽級艦陸續退役，海軍已計畫讓建造中的輕型巡防艦來填補戰力缺口，首批防空、反潛原型艦預計在明（2026）年10月前完工交軍；若符合需求，海軍可望編列預算採購10艘後續艦，搭配次批「沱江級」巡邏艦，與年逾半百的濟陽級艦完成世代交替。

海軍防空型輕型巡防艦的原型艦於2023年11月開工，現場還擺出了該艦的縮小版木刻模型。（本報資料照，記者李惠洲攝）

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