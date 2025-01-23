人才流失成國安問題？ 專家分析：台日合作扭轉台灣的未來可能性

近年統計顯示，台灣高技術的專業人員赴日工作的簽證暴增，長期來看可能使台灣在全球流失競爭力；然而，若將競爭關係轉為合作關係是否會獲得更好的成果？（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕台灣薪資結構問題存在多年，僅管以引為傲的半導體高科技產業仍是薪資領頭羊，但近年統計顯示，台灣高技術的專業人員赴日工作的簽證暴增，長期來看不失一項國安問題，甚至可能使台灣在全球流失競爭力。

對此，若將競爭關係轉為合作關係是否可行？國防院國家安全研究所副研究員張務華特別針對「台日合作的可能性」，進行了深度分析與探討，並將其研究成果刊載於國防院評析網站上，而本報獲國防院同意全文轉載引述。

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人才流失的危機與轉機：台日合作如何扭轉台灣未來？

在全球化與知識經濟的浪潮下，台灣正面臨愈發嚴峻的人才流失挑戰。根據台灣美國商會於2025年1月16日發布的《2025年商業景氣調查》，多數美商企業將「人才培育」及「人口老化」列為在台營運的主要挑戰之一，並呼籲政府將「人才留任」視為當前的施政優先事項，以應對人口結構變化並提升國際競爭力。

此外，《Cheers雜誌》的統計顯示，日本總務省於2022年發布的數據中，旅日台灣人數高達57,294人，並在過去十年間成長了152％。其中，專業職工作簽證（如IT工程師、翻譯、設計師等）的申請人數更出現了爆炸性增長，從千人躍升至12,000人，增幅高達821％，相當於台灣大學每年9,100名畢業生的1.3倍。而持有高技術人才簽證的人數則在十年間翻漲58倍，反映出越來越多的台灣人才選擇赴日尋求更具發展潛力的機會。

若不正視這一現象，台灣將可能在科技創新與產業升級中失去關鍵競爭力，導致更多優秀人才被海外市場吸納。進一步而言，亦將對吸引外資與強化國際競爭力造成負面影響，對國家未來發展帶來深遠的挑戰。

台灣人才流失的根源與解決之道

張務華認為，透過結合台灣在高技術領域的專長與日本在應用端的深厚積累，兩國可以共同打造一個互補且具創新力的產業生態系，並在此基礎上提出多項具體合作策略。（資料照）

台灣的人才外流現象表面上源自「青年低薪」的困境，但深入分析可以發現，這一問題的根源更與我國產業發展結構息息相關，以致薪資增長緩慢，難以吸引優秀人才留在國內發展。為扭轉此不利局面，須全面推動我國產業升級方能從根本上改善薪資水平並有效遏制人才外流。

政府已將人工智慧（AI）等新興產業列為國家未來經濟發展重點，但如日立公司會長東原敏昭在接受《日本經濟新聞》訪問時指出：「AI要真正成為商業工具，必須與現實世界深度融合」，明確指出AI技術的價值不僅僅在於技術層面，而是在於與實體產業的結合。為實現此點，則需要引入具有實務經驗與數據累積的專業支持，而這正是日本企業的強項。

因此與日本在AI與半導體等領域展開深化合作，或許是台灣化解人才流失壓力的重要解方之一。透過與日本合作，台灣不僅可以彌補自身在應用端的弱項，還能為國內人才提供更國際化的發展舞台，進一步提升薪資結構，吸引更多高技術人才回流。

台日合作的具體建議

為有效應對高技術人才外流的挑戰，深化台日之間的合作是值得探索的方向。透過結合台灣在技術領域的專長與日本在應用端的深厚積累，兩國可以共同打造一個互補且具創新力的產業生態系，並在此基礎上提出多項具體合作策略。

首先，台灣與日本可以深化產學合作，進一步培養具備國際競爭力的優秀人才。例如，陽明交通大學業已設立「台日交流推動辦公室」，將台灣在半導體與人工智慧領域的技術優勢與日本在科技應用情境設計方面的長處相結合，促進雙方學生與學者的跨國研究與實習交流。這樣的合作模式不僅為雙方年輕世代提供了國際化的實務經驗，也有助於在兩國高等教育體系中建立更緊密的聯繫。未來，這類合作應被進一步推廣至其他台日大專院校與更多產業相關學科，擴大合作的受益範圍，從而吸引更多青年人才參與其中。

除了教育層面的合作，兩國政府與產業界亦可共同推動跨國創新孵化平台的設立，將AI與半導體等新興產業作為合作重點。這些平台可以集中資金與技術資源，幫助初創企業加速將創新成果商品化，並推動相關技術在製造業中的應用。更重要的是，這類平台能夠以智慧生產為核心，促進數位化與自動化技術的普及，使企業的生產過程更有效率。同時也能藉此縮短員工的生產時間，讓其有更多機會進行高附加價值的工作，例如強化應對供應鏈波動與地緣政治風險的能力，進一步提升企業韌性與競爭力。

此外，為了促進技能與技術的雙向流動，台日兩國還能建立系統化的技術交流機制。這些機制可以包括短期派遣計畫、技術工作坊與企業見習等多元形式，讓台灣的專業人才能夠在日本學習先進經驗，並將其帶回台灣應用於產業升級與創新發展中。這樣的交流不僅能加深雙方在技術領域的相互理解，也能進一步鞏固兩國之間的合作基礎。

透過深化上述各層面的合作，台灣將能充分利用日本在實體產業技術上的長期積累，同時為國內創造更多高薪且具吸引力的就業機會。這不僅有助於緩解人才外流的壓力，也能進一步強化台灣在全球產業鏈中的地位與競爭力。

結論：深化合作，逆轉挑戰

在知識經濟與全球化競爭加劇的當下，人才資本的優勢不僅是國家實力的重要指標，更是推動經濟發展與創新的核心動力。然而，台灣面臨的高技術人才外流問題，正逐漸侵蝕國家在產業升級與國際競爭力的發展基礎。在這樣的背景下，台日兩國若能在人工智慧與半導體等新興領域深化合作，不僅能為台灣提供解決人才流失問題的新契機，也能讓兩國共同迎接技術應用與產業創新的浪潮。我國亦能藉由台日合作，加速實現產業升級，為下一代提供更多高薪且具吸引力的工作機會，讓優秀人才不僅選擇留在國內，更能成為驅動台灣未來發展的核心力量。

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