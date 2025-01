美、菲、中三國南海軍事角力不停 中共再用官媒壓縮我外交空間

美國、菲律賓海軍本(1)月17日於南海地區共同實施「聯合海上巡邏」(MCA),回應解放軍南部戰區實施的聯合戰備警巡。(美軍DVIDS網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕中共解放軍在南海軍事行動不斷,南部戰區不久前更宣布實施聯合戰備警巡,於黃岩島領海周邊出動海、空兵力捍衛國家主權;另一方面,中共更利用國際官媒,向我友邦宣傳不利言論,試圖以軍事、外交雙管齊下,限縮我國國際活動空間。國防院研究員章榮明分析,中共此舉不只傳播內容偏頗、正當性不足,也凸顯其「戰狼外交」的粗糙,不至於撼動台吐關係。

國防院網路所助理研究員章榮明今(23)日於專文分析中指出,自賴清德總統於去(2024)年11月30日至12月6日出訪南太平洋邦交國以來,中國相關單位在該區域發動兩起對我國的擾亂行動。首先是《中國環球電視網》(China Global Television Network),亦即中國官方媒體的外語國際頻道,於12月5日發布了一部影片,名為「吐瓦魯居民說台灣是中國的一部分」(Tuvalu Residents Say Taiwan is Part of China),指稱根據《聯合國大會第2758號決議》,台灣是中國的一部分;與台灣的邦交關係並未帶來實質的經濟或社會效益,與中國建交才能帶來發展機會。

緊接著,中國駐澳洲大使肖千於今(2025)年1月13日於《澳洲金融評論報》(Australian Financial Review)發表〈臺灣為什麼永遠屬於中國的七個真相〉(Seven truths on why Taiwan always will be China’s),宣稱台灣自古屬於中國,以及《聯合國大會第2758號決議》表明,中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府。以下評析近來中國之兩次騷擾行動。

偏頗報導之代表性與正當性不足

內文先是引用《中國環球電視網》的兩起報導,讓人想起去(2024)年1月中旬在諾魯與我國斷交後,傳出的吐瓦魯可能與我國斷交的風聲。只不過去年是藉由諾魯(Nauru)放出假訊息,而此次則是由中國官方媒體直接操作認知作戰。這顯示吐瓦魯始終是中國無法忘情,也亟欲與之建交的國家。由於我國目前在南太平洋只剩下吐瓦魯、馬紹爾群島(Marshall Islands)與帛琉(Palau)這三個邦交國,未來吐瓦魯依舊會是中國積極挖角的對象。

吐瓦魯事件的第一個問題在於受訪者的代表性。在民主國家,每個人皆有發表意見的自由。問題是受訪者的意見代表著少數人的見解,或者是多數人的主張?在缺乏具代表性的民意調查的情況下,「中國環球電視網」的訪問顯得偏頗,是否能代表吐瓦魯人民的主流民意令人存疑。撇開代表性的問題,以非吐瓦魯人民的意見充當吐瓦魯人民的心聲已然屬於正當性的問題。我國駐吐瓦魯的林東亨大使表示,在「中國環球電視網」訪問的吐瓦魯民眾中,有幾位的國籍為吉里巴斯(Kiribati)。若然,以捏造的方式所製造出的假訊息,不僅顯得手法粗糙,更暴露出並非縝密計畫之一環。

吐瓦魯一直是我國在對外關係上著力甚深的國家。我國除了自2021年起支持吐瓦魯興建首棟現代化國會大樓外,更於此次賴總統出訪吐國期間,簽署《中華民國(台灣)與吐瓦魯國深化緊密合作夥伴關係聯合公報》,與《中華民國(台灣)及吐瓦魯國中部太平洋電纜(CPC)合作意向書》。除此之外,我國更自2010年起在吐國執行「潔淨能源計畫」,透過太陽能發電技術援助當地建設台灣生產的潔淨能源設備,並於2023年啟動「班班有冷氣」計畫之第一階段。兩國邦交的堅實基礎,在未來理應能夠繼續阻擋中國的建交攻勢。

「孤狼行動」並非縝密的外交行動

現任中國駐澳洲大使肖千。(歐新社資料照)

章榮明說,中國駐澳洲大使肖千所使用的強硬方式,通常被稱為「戰狼外交」,但近來出現的頻率已大為減少。此時使用這種不被世界上絕大多數國家接受的方式,很難讓人聯想到這是中國外交部推動的作為,更可能僅是肖千個人的決定。若然,便屬於「孤狼行動」。儘管肖千引用《聯合國大會第2758號決議》,殊不知該決議僅表示中國在聯合國的席位由中華人民共和國取得,絲毫未提及中華民國與台灣的地位。肖千擴大解釋成「決議明確了台灣不是一個國家,台灣屬於中國領土一部分,明確了台灣的非主權實體地位」只是曲解原意、背離事實。

回顧以上兩起由中國官方近來在南太平洋引起的事件,有很大概率是獨立事件,由「中國環球電視網」與中國駐澳洲大使肖千個別為之,並不代表中國精心策畫的最新政策。在中國外交部長王毅於2022年在南太平洋推動簽署《全面協議》未果的鐵板之後,中國對南太平洋的政策已收斂鋒芒。隨著2027年中國可能武力犯台時間點的逼近,中國極可能發動一系列縝密的行動,以掌握在南太平洋的影響力。在手法上應該不似《中國環球電視網》這般粗糙的報導,與中國駐澳洲大使肖千曲解《聯合國大會第2758號決議》的方式。

