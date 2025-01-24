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1年期義務役士兵轉志願役 他們現身說法：服役沒這麼可怕
陸軍步兵第101旅火力連砲長潘宇群下士，他是在服役期間主動報名「義務役迫砲觀測士班隊」受訓、歷經「兵轉士」的新科下士。（圖：取自青年日報）
〔記者羅添斌／台北報導〕首梯次的1年期義務役男，在服滿兵役之後，自本月18日起陸續退伍，根據國防部統計，國軍全年度徵集、分發役男數約6000人，其中有350人接受士官訓練，約佔去年全體役男的5.8％。轉任志願役的義務役男也現身說法，說明他們為什麼會選擇留下來繼續服役。
陸軍步兵第101旅火力連砲長潘宇群下士是於服役期間主動報名「義務役迫砲觀測士班隊」受訓、歷經「兵轉士」的新科下士。他表示，「同梯」即將退伍，但他選擇留下來，繼續為保家衛國奉獻己力，期望持續精進自身本職專長，成為能夠獨當一面的士官幹部。
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潘宇群接受軍媒訪問時指出，回顧入伍初期，備受各級幹部的照顧與指導，以及部隊的扎實訓練，讓他得以充分學習81迫擊砲相關專長，加上看見值星官站在部隊前方宣達事項、下達口令的帥氣模樣，讓他心生嚮往，決定轉服志願役，成為士官幹部。潘宇群進一步指出，不同於士兵，士官幹部身為領導職，需學習如何規劃任務執行細節、人員管理等項，從中提升自身抗壓力與膽識，讓他獲益良多。
另一位轉服志願役的步兵257旅通信連無線電話務兵蔡建緯一兵強調，入伍初期心態有點抗拒，覺得1年的役期十分漫長，但在入伍後才發覺當兵並沒有想像中可怕，尤其在單位幹部、同袍的鼓勵陪伴下，他不僅適應良好，更發覺自己對通信專長十分感興趣，因此決定投身軍旅，挑戰不一樣的人生。
步兵257旅通信連無線電話務兵蔡建緯說，入伍後才發覺當兵並沒有想像中可怕。（圖：取自青年日報）