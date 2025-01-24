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「銳鳶二型」無人機等不及軍方下單 中科院決定先釋出技術智財權

2025/01/24 09:03

中科院已研製「銳鳶二型」無人機，但相關量產案並未納入114年度國防部預算之中。（資料照，記者劉宇捷製圖）中科院已研製「銳鳶二型」無人機，但相關量產案並未納入114年度國防部預算之中。（資料照，記者劉宇捷製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院產製的「銳鳶」無人機現正服役中，已完成研製丶測評的「銳鳶二型」無人機，因為受限於114年度國防部預算額度而未能納入，國防部長顧立雄在去年10月初於立法院表示，銳鳶二型無人機通過作戰測評、缺失改善，「會納入建案沒有問題」。

但軍種建案不代表必然會下單採購，為避免等待的時日過久，讓研發能量萎縮丶澆熄研發人員的熱情，中科院決定先將中型無人機複材機體製造及系統整合技術」的智慧財產權釋出，接洽有意的民間廠商來承接技術。

中科院本月已在其產業科技服務網上公佈這項消息。

我國銳鳶無人機監控中共海軍舷號617的「056A」護衛艦「景德鎮艦」情形。（圖擷取自我國國防部影片）我國銳鳶無人機監控中共海軍舷號617的「056A」護衛艦「景德鎮艦」情形。（圖擷取自我國國防部影片）

「銳鳶」無人機自2012年起服役至今，原供陸軍特戰指揮部使用，2017年9月起移編海軍，其時速約120公里，最大航程可達1200公里左右，為台海相當重要的偵察、戰搜裝備，並在中共2022年圍台軍演至今多次「利劍」系列軍演當中，扮演掌握共艦動態的要角。

國防部就曾公開釋出監控中共機、艦的畫面，除了由F-16V戰機掛載的「狙擊手」莢艙拍攝中共「殲-15」戰機之外，海軍海上戰術偵蒐大隊所屬「銳鳶」無人機，也充分掌握中共海軍舷號617的「056A」護衛艦「景德鎮艦」、海警局舷號1105「虎嶼艦」的確切動態。

為避免等待的時日過久，讓研發能量萎縮丶澆熄研發人員的熱情，中科院決定先將銳鳶無人機/. 「中型無人機複材機體製造及系統整合技術」智慧財產權釋出，接洽有意的民間廠商來承接技術。（圖：取自中科院產業科技服務網）為避免等待的時日過久，讓研發能量萎縮丶澆熄研發人員的熱情，中科院決定先將銳鳶無人機/. 「中型無人機複材機體製造及系統整合技術」智慧財產權釋出，接洽有意的民間廠商來承接技術。（圖：取自中科院產業科技服務網）

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