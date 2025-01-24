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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

1年期義務役士兵打了哪些武器？ 軍方統整資料有這些啦！

2025/01/24 09:39

部分1年期義務役役男實射過紅隼火箭彈。（本報資料照，記者王藝菘攝）部分1年期義務役役男實射過紅隼火箭彈。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕1年期義務役男自本月18日起依梯次陸續退伍，根據軍方統整義務役役男在服役期間的訓練丶參與操演，以及投擲丶射擊武器的資料顯示，義務役役男除了都會進行手槍丶步槍射擊以及投擲手榴彈之外，依其在部隊編制專長，則是各自實施機槍丶小型迫砲丶40榴彈槍、66火箭彈、T85榴彈發射器等武器實彈射擊，部分義務役官兵也有射擊「紅隼」火箭彈

對於軍方先前在復徵義務役時宣稱，新制一年期義務役除訓練課程革新，未來按分發部隊性質，部分役男可望操作「紅隼」、「刺針」、「標槍」及無人機等指標性新式武器，強化國軍不對稱戰力；但這四項新式武器中，僅有部分義務役男完成紅隼反裝甲飛彈的實射，其餘三項均受制裝備未到位、數量不足或訓能受限之故，並無義務役男接受訓練後獲專長簽核。

陸軍步兵109旅義務役役男，去（2024）年10月於北測中心進行迫砲射擊訓練。（取自青年日報）陸軍步兵109旅義務役役男，去（2024）年10月於北測中心進行迫砲射擊訓練。（取自青年日報）

根據軍方統整資料顯示，1年期義務役役男在入伍訓練結訓後，陸續分發至陸軍21砲指部、機步333旅、裝甲586旅、步兵101旅及澎湖、金門防衛指揮部等單位，接續展開駐地、基地訓練。在步兵101旅兵科基地期間，役男依作戰進程演練灘岸火殲、逆襲作戰等狀況，實施40榴彈槍、66火箭彈、T85榴彈發射器等武器實彈射擊，進而了解接戰程序及戰場環境。

其次，在去年「長泰19號」操演中，裝甲586旅與機步333旅實兵對抗，役男們也參與其中，藉由仿真實戰景況施訓，有效強化臨戰應變效能；另去年「漢光40號演習」中，也能看見役男以不同的職務與專長投入操演，遂行各項戰術作為，充分展現勤訓成果。

義務役新兵於台中成功嶺營區接受期末的手榴彈投擲鑑測。（取自軍聞社）義務役新兵於台中成功嶺營區接受期末的手榴彈投擲鑑測。（取自軍聞社）

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