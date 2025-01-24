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國防部修正編制表 增2席「公職律師」

2025/01/24 14:43

國防部本部16日修正並發佈新人事編制表，赫然發現其中增設兩名「公職律師」，官等薦任或中校。國防部表示，係配合律師法修正、推動公職律師制度，未來將代理國軍重要及機敏訴訟與軍購案法務審查業務。（資料照，記者張嘉明攝）國防部本部16日修正並發佈新人事編制表，赫然發現其中增設兩名「公職律師」，官等薦任或中校。國防部表示，係配合律師法修正、推動公職律師制度，未來將代理國軍重要及機敏訴訟與軍購案法務審查業務。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部本部16日修正並發佈新人事編制表，從新舊編制表對照之後，赫然發現新增設兩名「公職律師」，官等薦任或中校。國防部表示，係配合律師法修正、推動公職律師制度，未來將代理國軍重要及機敏訴訟與軍購案法務審查業務。

國防部表示，為落實司法改革國是會議議題共識，行政院研提律師法修正草案，經總統112年6月9日公布，增訂第23條之1規定，明定政府機關（構）或公立學校得進用公職律師辦理法律事務。

國防部指出，配合政府推動公職律師制度，國防部於113年12月4日奉行政院核定，修正編制表設置2員公職律師，未來將代理國軍重要及機敏訴訟與軍購案法務審查業務，以強化本部軍事法務能量。

根據國防部新編制表，該兩名「公職律師」官等為薦任或中校，職等八至九等，內一人得列簡任第十職等至第十一職等或少將、上校。

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