陸軍司令呂坤修視導「海馬斯」接裝部隊 要求發揮最大作戰效能

我國向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統，首批11套已在去（2024）年抵台，現於陸軍十軍團58砲指部進行成軍前接裝訓練。圖為2024年美日「利劍」（Keen Sword）聯合軍演期間，於北海道矢臼別演習場部署的M142多管火箭發射車。（美軍陸戰隊第三遠征軍官方X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統，首批11套已在去（2024）年抵台，現於陸軍十軍團58砲指部進行成軍前接裝訓練。陸軍司令呂坤修上將昨天前往視導，呂司令強調，新式裝備的接裝與訓練規劃，對提升部隊整體戰備能力至關重要，應妥善規劃、落實執行，確保新式裝備能發揮最大作戰效能。

立法院外交及國防委員會（簡稱立院外委會）在本月6日考察陸軍新型砲兵裝備「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統接裝情形，了解部隊需求的同時，也向接裝的官士兵表達慰勞與致敬之意。立委王定宇在考察結束後發布於公開臉書的照片，也是國軍接裝首批海馬斯系統後，發射車「真容」的畫面第一次被公開。

請繼續往下閱讀...

立法院外交及國防委員會（簡稱立院外委會）在本月6日考察陸軍新型砲兵裝備「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統接裝情形。立委王定宇在臉書發佈考察照片，照片左上為海馬斯系統的火箭發射箱一角。（取自立委王定宇官方Facebook）

美國在2020年同意出售給我國11套海馬斯系統、附帶64枚MGM-140陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）、2套訓練模擬器與其他附屬設備；後續還將原有40門M109A6自走砲訂單的額度經費，轉增購18套同型系統、20枚陸軍戰術區域飛彈及864枚精準火箭，去年起開始接裝，共計29套將於明（2026）年全數接裝完畢。

海馬斯系統搭載ATACMS彈藥後，射程可達300公里、可涵蓋全台灣陸地，該系統未來將部署陸軍六、八、十軍團砲兵指揮部，作為國土防衛作戰中的跨區增援火力，必要時也能轉換定位，成為跨海反制敵軍的關鍵利器。

陸軍司令呂坤修上將昨日視導中部地區部隊，並實地了解新式裝備接裝訓練實況，特別提醒人員整備、戰訓整備、設施工程及成軍規劃等重要工作面向，均應確依任務節點管制執行，以確保接裝任務如期如質達成，有效透由新一代戰力導入，進一步提升陸軍整體戰力。

呂司令勗勉官兵應保持高昂士氣及積極學習態度，持續強化專業知能，精進戰訓本務。他強調，新式裝備的接裝與訓練規劃，對提升部隊整體戰備能力至關重要，應妥善規劃、落實執行，確保新式裝備能發揮最大作戰效能。

陸軍司令呂坤修上將視導海馬斯系統接裝單位時強調，新式裝備的接裝與訓練規劃，對提升部隊整體戰備能力至關重要，應妥善規劃、落實執行，確保新式裝備能發揮最大作戰效能。（圖：取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法