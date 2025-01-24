對付隱型戰機利器的重要升級！ 美F-22戰機將內嵌下一代IRDS系統

洛克希德馬丁22日宣布，該公司已獲得價值2.7億美元的合約，將在美國空軍的F-22「猛禽」戰鬥機上，整合下一代紅外線防禦感測器系統（IRDS），以增強飛機的生存能力和殺傷力。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕紅外搜索跟蹤系統（IRST）是偵察並攻擊敵方匿蹤戰機的重要套件，而美軍與洛克希德馬丁將在IRST的概念基礎上，研發整合成「下一代紅外線威脅偵測器」（IRDS），並規劃率先對F-22「猛禽」戰機進行升級；該系統將採用分散的方式，將新的紅外線偵測器部件內嵌至F-22的機體內。

據洛克希德馬丁公司（簡稱洛馬）22日宣布，該公司已獲得價值2.7億美元（約新台幣88億）的合約，將在美國空軍的F-22「猛禽」戰鬥機上，整合下一代紅外線防禦感測器系統（IRDS），以增強飛機的生存能力和殺傷力；這套系統是由一套新開發的TacIRST感測器組成，並計畫分散內嵌至F-22的機身內。

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洛馬透露，目前該系統是率先為F-22戰機進行IRDS整合，未來也會支援在其他儎台上的整合。該公司的任務系統副總裁Hank Tucker表示，洛馬了解美國空軍對IRDS等先進多功能紅外線系統的需求，這項系統將使飛行員在執行任務時，對當前和未來的對手更俱生存能力和殺傷力，以阻止和擊敗不斷變化的威脅。

IRDS與具有圓形視窗的傳統IRST（圖）相比，其TacIRST屬於較小的視覺感測器，這使得它非常適合內嵌在F-22上，而不是如圖在另外獨立的莢艙中。（圖片擷取自DVIDS）

軍聞網站《The Aviationist》進一步分析，IRDS與具有圓形視窗的傳統IRST相比，其TacIRST屬於較小的視覺感測器，概念與F-35分散式孔徑系統的視窗更加相似，這使得它非常適合內嵌在F-22上，因為感測器將與飛機表面融合，而不是在另外獨立的莢艙中，以保持其簡潔的匿蹤外型。

報導推測指出，TacIRST背後的技術，可能與F-22目前裝備的AN/AAR-56飛彈發射偵測器（MLD）之升級有關。考慮到F-22計劃的機敏性，獲得到的消息聲明並沒有深入探討細節，因此目前尚不清楚IRDS是否會完全取代AN/AAR-56，還是僅取代其感測器而已。

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