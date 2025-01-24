首輛英製「拳師」甲車亮相 75％零件本土製造

英國21日在其舉辦的「國際裝甲車輛研討會」（IAVC）上，公開首輛本土生產的「拳師」8輪甲車，其自製率高達75%，象徵該國軍工產業重要進程。（圖片取自萊茵金屬公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國21日在其舉辦的「國際裝甲車輛研討會」（IAVC）上，公開首輛本土生產的「拳師」8輪甲車，其自製率高達75%，象徵該國軍工產業重要進程。

「拳師」裝甲車為德、荷聯合研發，軍聞網站「Army Recognition」報導，這輛「拳師」則是由英國貝宜系統公司與德國萊茵金屬公司聯合成立的RBSL合資公司，於鄰近伯明罕的特爾福德工廠生產。

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該車輛高達75%零件為英國本土製造，並可依據英國陸軍需求，搭載野戰救護、指揮、特種裝備運輸與裝甲運兵車等不同模組化套件，強化打擊、後勤能量與通信資訊安全。

報導指出，英國版拳師除保留原始型號的主要特徵，也根據英國陸軍的需求進行調整。例如英國版強調增強通訊和戰場管理系統的整合，以滿足英國「網路支援能力」計畫（Network Enabled Capability）的要求。此外，英國本地生產融入了最新技術，例如適合特定場景的模組，包括救護車、運輸車和指揮車。同時，英國版拳師也已針對先前德國和立陶宛等相同拳師用戶的經驗教訓進行改進，提供適合未來挑戰的最佳化版本。

萊茵金屬公司指出，萊茵金屬在特爾福德投資5600萬英鎊（約新台幣22.6億），將該工廠的生產能力成為世界頂尖，內部有現代化裝甲鋼板製造線、先進表面處理以及動力模組和任務模組的裝配線，每一輛生產線產出的拳師都是全供應鏈中高技術勞力成果的證明。

「拳師」輪式裝甲車全副武裝時的重量可達41噸，極速可達每小時103公里，為德國聯邦國防軍陸軍現役的地面主力之一；最大特色是採用先進模組化設計，可改進成多種變形車，模組化裝甲在頂部可抗攻頂飛彈，在底盤可抗地雷。其外形光滑，結構平整，有助於降低雷達訊跡，並有減低紅外線特徵措施。

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