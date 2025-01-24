駁斥川普制裁威脅 俄國有自信「至少再打1年」

美國總統川普（右）威脅再對俄國施加經濟制裁，但俄國總統普廷（左）認為俄國有能力繼續攻打烏克蘭。（美聯社資料照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》24日報導，甫上任的美國總統川普近日表示，若俄羅斯不願結束對烏克蘭的戰爭，他不排除再擴大對俄的經濟制裁。然而，分析指出，克宮自認已成功抵擋制裁，且有能力承受至少再1年的衝突。

據報導，川普日前在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）向俄國總統普廷喊話，「立刻達成協議，停止這場荒謬的戰爭」，還說若普廷拒絕透過談判結束近3年的烏俄衝突，他可能對俄國實施更多制裁，但克宮發言人佩斯科夫隔天立刻反擊川普的言論「了無新意」。

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分析指出，普廷的核心圈有理由認定川普的威脅是空洞的，雖然烏俄戰爭耗盡俄國的資源和人力，但克宮相信自己已成功抵擋西方制裁，且有能力承受至少再1年的衝突，因為俄國民眾仍繼續投入前線作戰。

儘管俄國經濟確實出現一些源自外國施壓的裂縫，因為該國在向國防工業投入數十億美元之際，也受到通貨膨脹打擊，難以保持經濟平穩，而招募更多俄國民眾投入戰事的措施，以及為罹難者或受傷者家屬提供的福利，都在佔用其預算，但目前仍擁有足夠的資源繼續戰鬥，並且佔上風。

俄羅斯高等經濟學院世界經濟和國際事務系主任卡辛（Vasily Kashin）表示，「我們存在（預算）失衡和通貨膨脹問題，但沒有緊急到必須停止所有敵對行動。我們有能力繼續滿足自身的需求……如果烏克蘭的國防繼續像現在這樣崩潰，那麼同意我們的條件是更明智的選擇」。

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