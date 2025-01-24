義大利安全自己負 大增百億歐元預算購千輛山貓步兵戰鬥車

KF41「山貓」（Lynx）步兵戰車。（取自Rheinmetall官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普上任，要求美國盟友要更多承擔自身安全，義大利近日在英國的「國際裝甲車輛研討會」（IAVC）上宣布其「陸軍裝甲戰鬥系統」計畫（A2CS）的詳細細節，不僅將採購16種型號、1050輛的義大利版「山貓」步兵戰鬥車，還將在5年內新建一個裝甲旅，該預算更從52億歐元暴增至160億歐元。

軍聞網站「Army Recognition」21日報導，義大利的A2CS計畫在取代義大利老舊的標槍步兵戰車（Dardo），其於1980年代設計。新型A2CS原型車輛計畫在2026年至2029年間開發，包括模組化設計、可擴展裝甲、開放式架構以及與無人系統通用性。

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報導指出，義大利最初為該計劃在14年內撥款52億歐元（約新台幣1783.8億），目前總預算已增至160億歐元（約新台幣5488.7億）。義大利軍方官員指出沒有任何一個歐洲國家能夠獨立承擔如此複雜的計劃。同時，萊茵金屬義大利分公司執行長指出山貓底盤模組化的優勢，並提醒重新開發車輛可能會將該專案推遲5到7年。

報導說，萊茵金屬今年初向義大利陸軍出借一輛山貓裝甲車以進行測試，預計在年中簽訂首批價值5億歐元的車輛合約。測試重點於車輛機動性、防護性、火力和通用性。萊茵金屬為山貓底盤平台提供全面的技術轉移和設計授權，可支援義大利本地生產和其他型號的開發。

「山貓」步兵戰車有兩種主要型號，輕型的KF31配備755匹馬力引擎，最大重量38噸，最高時速可達65公里；重型的KF41則搭載更強大的1140匹馬力引擎，重量可達50噸，最高時速可提升至70公里。

在防護性能方面，「山貓」步兵戰車採特製彈道鋼板製造，搭配創新雙層底盤加強結構，大幅提升抗爆能力。其模組化複合裝甲結合金屬與陶瓷材料，能在500公尺距離有效抵禦25公厘穿甲彈攻擊，強化的底盤結構更可承受相當10公斤TNT當量的爆裂物。該車另可選配主動防護系統，有效因應各式反戰車武器的威脅。

而在「山貓」步兵戰車的設計中，特別將彈藥儲存空間與車組室分隔。這項貼心設計大幅降低裝甲遭破壞時的連鎖風險，而寬敞的車內空間配置，更讓車組人員與搭載步兵即使在車輛局部受創情況下，仍能維持基本防護。

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