北韓陣亡士兵身上搜出全家福照 脫北者驚：照片主人至少中產階級

烏克蘭軍隊從死去的北韓士兵身上搜出1張全家福照片。（圖擷自X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕支援烏俄戰爭的北韓部隊在庫斯克地區蒙受慘重傷亡，估計已有逾3000人傷亡，其中有300人死亡、2700多人受傷，有烏克蘭軍隊從死去的北韓士兵身上搜出1張全家福照片，有脫北者指出，這張照片有使用Photoshop編輯，在北韓這樣做需要花很多錢，這張照片的主人肯定是中產階級。

綜合南韓媒體報導，烏克蘭特種部隊曝光從死去的北韓士兵身上所搜出的物品，其中1張全家福照片引人注目，這張照片攝於去年8月15日，1名身穿軍裝的年輕人與4人一同合照。

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這張全家福照有使用Photoshop編輯，照片寫上「這將是一個美好的回憶」，還有P上「狗摀嘴笑」網路迷因圖。有脫北者表示，這是一張典型的在北韓拍攝的照片，而這張照片使用Photoshop編輯，其擁有者一定是中產階級或以上階層，因為照片編輯在北韓需要花費很多錢，這表明不是只有下層階級士兵被派往俄羅斯當炮灰。

至於「狗摀嘴笑」迷因圖，脫北者則認為，編輯者可能不知道這是什麼，北韓工作室經常使用來自中國的類似圖像。

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