又是你英國空軍？ 颱風戰機座艙罩疑遭鳥擊噴飛 成「敞篷戰機」

英國空軍一架隸屬第11中隊的「颱風」戰機在北海上空飛行時，其座艙罩疑遭鳥擊而噴飛或被拋棄，並緊急降落回科寧斯比（Coningsby）的空軍基地。（圖片擷取自@timdavies_uk的X帳號／Richard Boettcher拍攝）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕繼日前Litening瞄準莢艙於飛行間砸落後，英國空軍17日再傳意外插曲，一架「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）於飛行間座艙罩飛脫，飛行員在呼叫緊急情況後驚險降落，所幸人、機均安；英國空軍表示，經初步調查疑似為鳥擊所造成。

據英國廣播公司《BBC》及軍聞網站《The Aviationist》昨（23）日報導，英國空軍一架隸屬第11中隊的「颱風」戰機在北海上空飛行時，其座艙罩意外噴飛或被拋棄，然後緊急降落回科寧斯比（Coningsby）的空軍基地。英國空軍稍後也證實了這起事件，該事故並未沒有造成其他財產損失，也沒有任何人員傷亡。

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目前，事故的真實原因究竟是意外脫落，還是因故「被飛行員選擇拋棄」，仍有待後續進一步調查。不過，英國空軍初步表示，這起事故疑似是鳥擊造成的。

在基地附近拍攝的目擊者Richard Boettcher表示，他先是在無線電通訊中聽到一名飛行員因座艙罩脫落而宣布進入緊急狀態；接著，這架沒有座艙蓋的戰機由另一架僚機護送回基地，他們飛得很低，也正常減速至降落速度。

在基地附近拍攝的目擊者Richard Boettcher表示，這架沒有座艙蓋的戰機由另一架僚機護送回基地，他們飛得很低，也正常減速至降落速度。（圖片擷取自@timdavies_uk的X帳號／Richard Boettcher拍攝）

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