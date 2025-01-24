曾親睹國軍接裝M1A2T戰車 舒孝煌：烏軍經驗將影響戰甲車未來發展

烏克蘭「Metinvest」國際鋼鐵集團去年宣布，該公司已為烏軍的M1A1主戰車加裝反無人機籠，有望整裝後再戰烏東前線。（烏克蘭Metinvest集團官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍去（2024）年底接收首批M1A2T主戰車並直送新竹裝訓部，而國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌，當下也在現場見證「新車」入庫。他今（24）日於專文分析指出，烏軍同樣自美籌獲的M1A1戰車雖非最新型號，但其累積的實戰經驗，將對新一代戰甲車的設計產生相當影響。

前年獲援31輛 烏軍M1A1戰車在前線戰損已過半

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該文寫道，美國在2023年末時交付烏克蘭31輛M1A1主戰車（Main Battle Tank, MBT），然而已在戰場遭到沉重損失。這些損失絕大多數是因無人機襲擊或精確導引武器達成的，這兩型武器都能從脆弱的頂部或後方裝甲穿透車體。戰車對戰車的交戰在烏克蘭相對少見，但至少有一次戰損是俄羅斯T-72B3戰車造成的，目前T-72改良型成為俄裝甲部隊的主力，並使用2000年後發展的2A46M-5主砲。

2024年初M1A1首度投入戰場，但隨即受到打擊，這也對士氣產生不利影響。烏克蘭陸軍隨即在4月時將剩餘M1撤出戰場並進行改造，包括提高裝甲防護能力，但即使如此，損失仍相當高。

至2024年9月，烏克蘭已損失20輛M1。為應付無人機威脅及提高生存率，烏克蘭為M1裝置鋼籠，這種簡單有效的防禦措施可以將乘員生存率提高35%。但烏克蘭仍在繼續努力改進，並修復損傷的戰車，因為烏軍需要每一輛能夠使用的戰車，而且烏克蘭獲得的戰車數量極為有限。此種方式也能用於保護美國提供的布萊德雷（Bradley）裝甲車等車輛上，效果均非常好。

M1A1戰車表現不佳原因包括其射控系統未經升級至M1A2以上水準、不具備反制無人機的措施，烏軍未能對M1使用者進行良好培訓，烏克蘭戰車兵在運用俄系戰車上較具經驗。此外，英國提供的挑戰者2式（Challenger II）及德國的豹2（Leopard II）系列戰車，也承受重損。即使俄製的最好戰車，包括T-90M，即使引入額外功能，表現同樣不佳。近年來戰車設計並沒有太大增強及改進，但便攜式反戰車武器卻獲得更顯著進步，而在戰前很少有人想到無人系統（UAS）能如此有效對抗主戰車。

戰車生存性受威脅 烏軍戰場應急反制FPV

russian vehicles got fiery fines for speed infringement.



: 42nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/J6N3adLhZO — Defense of Ukraine （@DefenceU） January 23, 2025

舒孝煌表示，俄烏戰場上第一視角無人機（First Person View，FPV）的普遍存在，某種程度上佔據戰場的主導地位。FPV是一種即造式自殺無人機，原本是商用產品，但裝上炸彈後，變身成為一種高度機動化的滯空攻擊彈藥（Loitering munition）。烏克蘭陸軍司令尤里·費多連科（Yuriy Fedorenko）指出，俄羅斯擁有FPV數量是烏克蘭的7倍，也已擅長將民用無人機改用於軍事任務。但雙方都在全力生產盡可能多的FPV無人機，這些系統已成為戰場上地面裝備的對手。未來戰鬥勝負的因素之一是可以在戰場上部署多少這種低成本無人機，而要防禦如此數量眾多的攻擊，也已成為現代戰場的首要戰術問題。

俄軍無人機對烏克蘭構成嚴重威脅，俄軍使用無人機監視烏軍裝甲部隊，並以廉價的小型FPV無人機攻擊戰甲車，甚至可飛行戰車艙內造成更大破壞。烏克蘭分析受損戰車後設計出鋼籠，透過簡單方式為戰車提供更佳防護，鋼籠和戰車主裝甲間保持間隙，向戰車發射的武器就會被鋼籠觸發引信，其主裝藥爆炸時不會直接損傷裝甲，中間的空隙可以減弱部分能量。鋼籠保護戰車頂部中央、艙口及砲塔，車側則以附加裝甲保護。

鋼籠相當重，約900磅，不會限制戰車操作。M1設計承載重量約70噸，其懸掛系統非常堅固，但若增加額外重量，仍會出現問題，並增加承載系統的磨損。烏克蘭陸軍第47獨立機械化旅指出，安裝防護網對保護昂貴裝備及士兵生命至關重要。無人機不一定能摧毀戰車，但可以用撞擊戰車砲塔或引擎等方式使戰車或裝甲車停止前進，只要戰車停止行進，就成為砲兵或其他武器的活靶。當戰車遭砲彈、火箭彈或無人機擊中時，有鋼籠保護的戰甲車就有更機會存活，並確保仍何使用，因此裝置鋼籠十分必要。

非最新世代車型 烏軍指揮官仍讚揚M1表現

該文進一步分析，47獨立機械化旅是一支精銳部隊，負責操作北約國家提供的最先進裝備，包括M1戰車、M2步兵戰鬥車，以及德國豹2A6戰車。47旅總結M1使用經驗指出，目前M1A1戰車並未真正展現在戰車對決的效益，或在俄軍正面實施大規模的裝甲突破，主要任務仍是輔助作用，例如在近戰時以戰車砲消滅躲藏在建築物內的敵方人員，支持步兵作戰。烏克蘭官員指出這是因為數量太少所致，若美方仍提供更多M1戰車，將能執行更多裝甲打擊任務，或部署在必要的地方。

但即使如此，烏克蘭裝甲指揮官仍認為M1戰車表現仍較俄製T-90戰車更好，而且速度較俄系戰車更快，要加入或退出戰鬥都很容易。美方原本要提供較新的M1A2改良型主戰車，但後來決定提供較舊的M1A1，以加快移交速度，但即使是舊型式，烏軍指揮官仍認為其戰力相當於T-90的2倍，但M1仍需更動態的防護系統，例如主動反應裝甲，以保護戰車及其乘員。

普欽將T-90M吹捧為世界最佳戰車，也是部署在烏克蘭的最先進戰車，擁有熱顯像儀等先進射控系統、多層複合裝甲、電戰能力，但已損失至少100輛，以及50多輛衍生型式，它們也是烏克蘭無人機及反裝甲武器的受害者；另一型T-80BVM戰車則損失150輛，開戰後至2024年，俄軍戰車損失可能超過3,000輛。美方專家指出，T-90M裝甲較輕，更容易因攻擊而戰損。

烏俄戰場經驗將影響下一代戰甲車輛發展

美國陸軍第1步兵師的M1A2主戰車，2023年於希臘進行實彈射擊訓練。（美軍DVIDS網站）

舒孝煌認為，美國陸軍也在關注其戰甲車輛在烏俄戰場受到的關鍵威脅，並派遣人員與烏軍密切接觸，以深入瞭解來自空中、地面及電戰的威脅，並瞭解此一戰事對美軍計畫人員帶來什麼教訓。20年前美軍在波斯灣戰場時，也未對簡易爆炸裝置做好準備，因此美軍迅速尋找加強車腹及人員防護的方式，如今烏俄戰場則顯示地面載具與人員正面臨新的威脅。

目前美國陸軍正尋找升級現有平台的方式，包括以色列製的主動防護系統。M1戰車原始設計並不包括防禦烏俄戰場出現的威脅，不論是反戰車飛彈，或是自殺無人機。但M1仍能對作戰組員提供良好移動保護能力，以及強大的機動力與火力，可保護整個作戰團隊。

目前美國陸軍正開發兩種履帶車輛，將用於取代M1戰車及M2步兵戰鬥車。美國陸軍認為，在設計下一代戰車時，需參考俄烏戰場的經驗與教訓，同時也將為M1進行大規模的現代化升級，被稱為M1E3。由烏俄戰場顯示，由於低成本FPV無人機的威脅，設計重點將是強化頂部防護，並反制無人機威脅，包括軟殺或硬殺式主動保護系統、雷射眩目器、電子反制選項等，另外尚包括模組化的開放系統架構，目的在使生產廠商或使用者能輕易添加新軟體、感測器及其他功能，有更佳生存能及更小的後勤負擔，可提供指揮官更多的彈性選項。未來的XM30「可選有人駕駛戰車」（OMFV）則將包括50公厘機砲、拖式飛彈，或是新的高精確火砲等，目前正由萊茵金屬及通用動力陸地系統（GDLS）提案發展中。

美國陸軍2023年一份評估第5代戰鬥車輛的報告指出，思考2040年的未來無論在任何戰場，主戰車將不會退出戰場，若缺乏強大主戰車，都會危及陸軍作戰任務的成功。M1在機動力、火力及防護力的優勢都面臨風險，即使M1A2 Sep V3及V4改良型，雖能改善效率，但亦無法恢復優勢，美國陸軍仍需為裝甲科技進行現代化投資。

但美國陸軍與撰寫評估報告的「美國陸軍科學委員會」存在根本分歧，陸軍「下一代戰鬥車輛跨功能團隊」（Next-Generation Combat Vehicle Cross Functional Team）建議改造M1戰車，而不是發展全新設計。目前美國陸軍領導人正密切關注烏俄戰場的發展，希望藉此做出正確決定，以保護未來戰場的士兵。

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