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顧立雄首度主持後備晉任 這三位「將官」也到場躬逢其盛

2025/01/25 09:45

台北市後備指揮部昨（24）日舉辦2025年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮，這也是國防部長顧立雄上任後首度出席、主持儀式。（軍聞社提供）台北市後備指揮部昨（24）日舉辦2025年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮，這也是國防部長顧立雄上任後首度出席、主持儀式。（軍聞社提供）

〔記者陳治程、吳哲宇、劉宇捷／台北報導〕全台縣市後備旅本（1）月陸續辦理後備軍人晉任，其中，台北市後備旅昨（24）日舉辦的場次、是農曆年前壓軸。不同於其他縣市，北市後備晉任是國防部長顧立雄上任後首度出席並主持；同場的軍方人士更謂「滿天星」，包含國防部全動署署長李定中中將、後指部指揮官劉協慶中將，以及陸軍六軍團指揮官李天龍中將都到場躬逢其盛。

國防部長顧立雄首度出席縣市後備旅典禮，期間向現場人員致詞。（取自青年日報）國防部長顧立雄首度出席縣市後備旅典禮，期間向現場人員致詞。（取自青年日報）

顧立雄在致詞時表示，國軍近年調整軍事防衛戰略、改善組織結構並提升聯合作戰能力，透過國艦、機國造和先進武器採購計畫，快速建構可靠戰力；此外，後備戰力提升也是國軍兵力整建一環，除優先充實後備部隊基幹人力，結合新式武器裝備籌獲，同時將現代化、實戰化教召訓練導入後備體系，持續強化後備戰力。

圖為現任全動署署長李定中中將，於北市後備旅典禮上為晉任的後備軍人授階。（讀者提供）圖為現任全動署署長李定中中將，於北市後備旅典禮上為晉任的後備軍人授階。（讀者提供）

顧立雄強調，「國防是國家整體力量的展現，國家安全不僅是軍人的責任，更需要全民共同參與」，藉由國防需求與民間資源對接，整體應變能力方可提升，建構全社會的防衛韌性。

典禮期間，顧立雄陸續為本次獲選晉任的陸、海、空軍後備軍人掛階；不過，由於現場人數眾多，因此也有多位將官同場代表授階，分別是現任國防部全動署署長李定中中將、後備指揮部指揮官劉協慶中將，以及陸軍六軍團指揮官李天龍中將。頒獎台上難得一見的「滿天星」，也讓現場氣氛隆重許多。

值得一提的是，由於前國防部軍備副部長徐衍璞上將已於本月16日屆齡退伍，原陸軍司令鍾樹明上將調任為軍備副部長，呂坤修升上將並升任陸軍司令，更進一步牽動中將人事。

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