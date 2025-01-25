美軍「堤豐」中程飛彈系統續留菲律賓 但下個部署地點「是機密」

圖為去（2024）年4月準備由C-17運輸機運往菲律賓的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。（美國太平洋陸軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國太平洋陸軍去（2024）年4月宣布，已於「盾牌24」演習期間，首度將「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統部署至菲律賓北呂宋島，事後引發中共大動作抗議、要求美軍撤出該系統，使美、中、菲雙方一度矛盾。不過，美、菲相關人士近日證實，「堤豐」近期還會續留菲律賓，但將從原先的呂宋島佬沃基地轉至未公開地點部署，驗證系統機動性。

攝於2024年9月，位於菲國呂宋島「佬沃」機場（Laoag airfield）的「堤豐」忠誠飛彈系統，現已被運離原處。（路透檔案照）

《路透》（Reuters）昨（24）日報導，有菲國府方官員透露，美軍去年部署的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統，現已在菲律賓境內展開移地部署，而這則情報事後由菲國前陸軍上將、現任國安顧問安約（Eduardo Ano）證實，他表示，這套系統將於新年度「續留」菲國本土。

請繼續往下閱讀...

《路透》前（23）日報導則引用衛星影像說明，原部署菲國呂宋島「佬沃」機場（Laoag airfield）的「堤豐」系統，本（1）月上旬已由美軍的C-17運輸機載運轉移至下個地點；美軍印太司令部、菲國府方人士均對此證實，但都拒絕透露該系統的下個部署地點。

「堤豐」為美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發，為美陸軍旗下「多域特遣隊」（MDTF）的中程火力儎台；該系統前（2023）年8月達完全作戰能力（FOC）後，現已驗證可搭載「戰斧」攻陸巡弋飛彈，以及「標準6型」（SM-6）防空飛彈等武器，兼具長程對地打擊與反水面艦作戰的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法