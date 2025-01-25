曾在美和國軍一起受訓！ 愛沙尼亞正式接收6套海馬斯系統

圖為美軍陸戰隊第1師，本月18日在阿拉斯加演練快速滲入（rapid infiltraton）的「海馬斯」多管火箭發射車。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕愛沙尼亞「國防採購中心」（Estonian Centre for Defence Investments, ECDI）當地時間22日宣布，其向美國採購的6套「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，現已於製造商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）廠區接收，預計今（2025）年中成軍，強化國土邊防；我國陸軍目前也正換裝「海馬斯」多管火箭系統，去（2024）年接收首批11套同型系統，後續的18套則將於明（2026）年接續抵台。

圖為愛國軍方人員本（1）月於洛馬阿肯色州廠區，和廠區人員進行接裝並合影。（愛沙尼亞「國防採購中心」官網）

愛國「國防採購中心」指出，該國採購的6套海馬斯系統，日前已於洛馬阿肯色州（Arkansas）廠區接收完畢；由於接裝人員已完成接裝前訓練（pre-delivery training），在6套系統運抵該國後，預計今年夏季就能投入部署，建構長程戰略打擊火力。

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國防部去（2024）年選派陸軍官兵赴美接受「海馬斯」系統換裝訓練，相關訓練情形無意間在美軍官方社群公開；從照片可見，陸軍受訓人員當時正巧就與羅馬尼亞、愛沙尼亞兩國人員一同受訓，更擺出國旗和海馬斯飛彈車合影。（美國陸軍「Critz Hall, Fort Sill, OK」官方Facebook）

愛沙尼亞是在2022年7月獲美方同意出售6套M142海馬斯多管火箭系統，原始報價含彈藥、通訊、訓練與後勤支援在內，共5億美元；愛國「國防採購中心」同年12月簽約時，合約金額則降到2億美元整（新台幣64.56億元）。全案從公告、簽約到交付僅費時兩年半，並有望在三年內形成戰力，強化北約東翼邊防，強化對俄軍部隊的戰略嚇阻。

新任陸軍司令呂坤修上將，日前至陸軍58砲指部視導「海馬斯」接裝部隊，並頒發加菜金慰勉官兵。（取自青年日報）

值得一提的是，我國派赴美國換裝「海馬斯」系統的陸軍官兵，去年就正巧與愛沙尼亞、羅馬尼亞選派的人員，一同在奧克拉荷馬州的美國陸軍錫爾堡（Fort Sill, OK）受訓，更齊聚在海馬斯飛彈發射車前展開國旗合影，展現友好情誼。

另一方面，國防部去年11月證實，我國採購的29套同型系統中，首批11套現已抵台接裝中，且在外交國防委員會立委王定宇視導後首度曝光；新任陸軍司令呂坤修上將前（23）日亦前往接裝部隊58砲指部視導，要求強調，部隊應妥善規劃、落實執行接裝訓練，確保新式裝備發揮最大效能，提升整體戰力。

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