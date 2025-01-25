國軍外島防空重獲「天眼」 陸軍傳已接裝新型「蜂眼」雷達

圖為中科院在2017年於台北國際航太展擺出的新型軍備，其中就包含現已於陸軍服役的「機動防空相列雷達」（下中，即蜂眼雷達）。（本報資料照）。

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年頻遭中共戰機丶無人機襲擾，不只本島外海，外、離島部隊也深受其擾；然國軍現行的美製野戰防空雷達已不敷使用，在搭配檞樹飛彈的萊茲雷達除役後，另款「超齡」的PSTAR雷達也將除役。不過，陸軍近日決標公告顯示，教準部近月採購印製新編的「鷹眼雷達」訓練手冊，意味軍方已開始換裝新型目獲雷達，強化對空偵蒐能力。

陸軍本月22日公告一項訓練手冊印製決標案，但手冊編載的「鷹眼雷達」實為首見，應為陸軍為外、離島部隊採購的「新型目獲雷達」裝備。（擷自政府電子採購網）

政府電子採購網22日公告指出，陸軍將委由軍備局401廠、於今（2025）年3月下旬前印製「《陸軍鷹眼雷達接戰管制系統訓練手冊》」並交陸軍教準部，由於現行國造雷達中並無該型號名稱，由此研判，該手冊編載裝備有高機率為陸軍的「新型目獲雷達」。

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由於本次手冊編載的雷達為「鷹眼」、名稱上和現有的蜂眼雷達不同，是否為蜂眼雷達的精進版，仍有待進一步釐清。

圖為陸軍21砲指部防空營的車載「蜂眼」防空搜索雷達。（青年日報官方Facebook）

根據國防部今年度公開預算，陸軍2022年起編列新台幣32億4749萬8千元，採購11套「新型目獲雷達系統」、附帶65部雷達情資顯示器及相關設備，藉此取代逾壽期10年、且已停產的「機動搜索暨目標獲得雷達」（PSTAR），藉以提升外、離島野戰防空能力，強化整體作戰效能。國軍從2023至2026年止，將先後籌獲1、4、3、3套裝備。

據了解，陸軍的「新型目獲雷達」，實際上是中科院研製的CS/MPQ-90「蜂眼」機動相位陣列雷達，就中科院官方公開資訊，該雷達結合機動式輪車設計，採用先進信號處理技術與即時控制軟體；可以多雷達部署並進行聯網、解決地形遮蔽，和防空武器建構起區域防空火網，有效掩護地面重要設施、部隊遠離空中威脅。

此外，陸軍前（2023）年中公告投入台幣1.55億餘元，委由中科院生產「蜂眼雷達系統前推外島周轉件」，以確保外、離島新型目獲雷達後勤無虞，全案自當年初開始履約，並已於去（2024）年底結案。

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