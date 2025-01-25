小貨車竟升起火箭砲！北韓騙人版「火箭卡車」現身俄羅斯

俄羅斯網友近日在社群網路上Po出一段影片，顯示一輛民用外型的小貨車竟然伸起火箭砲來；而這輛「騙人的」武裝卡車，被認為是北韓援助俄羅斯對烏作戰的一環。（圖片來源:@TheDeadDistrict的X帳號、朝中社/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕太騙了吧！俄羅斯網友近日在社群網路上Po出一段影片，顯示一輛民用外型的小貨車竟然伸起火箭砲來，另目擊民眾看傻了眼。而這輛「騙人的」武裝卡車，被認為是北韓援助俄羅斯對烏作戰的一環，收起後開在路上真的是真假難辨。

這種「武裝民用車輛」曾在北韓的建國75周年閱兵式上現身過，這種以民用車輛做偽裝的火箭車，還包括貨斗砂石車等，連操作的部隊都穿著民用工作服，使其可以被隱藏在民間行動。（圖片來源:朝中社）

據流傳的影片訊息指出，這輛白色的小貨車是在俄國的庫斯克（Kursk）地區被目擊，從後方車斗伸起的火箭發射架來看，應是北韓的122公厘多管火箭系統（MLRS）。

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不過，詳細的確切地點，仍有待被核實。俄羅斯與烏克蘭近幾個月來都在庫斯克西南部地區激戰，俄羅斯正努力將佔領的烏軍驅逐，目前庫斯克城區已為俄羅斯統治。

N. Korean 122mm MLRS filmed in Kursk. pic.twitter.com/fziMy5lfTW — ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? （@TheDeadDistrict） January 23, 2025

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，由於這種「武裝民用車輛」曾在北韓的建國75周年閱兵式上現身過，其車款外型與俄羅斯目擊到的幾乎一致，因此可以斷定這是一輛來自北韓工農紅衛兵的準軍用車輛。

北韓近半年來不斷向俄羅斯供應各式火砲、彈藥甚至是兵源，以換取支持與技術交換，因此可預期，未來將會有越來越多北韓裝備現身俄羅斯。

這種以民用車輛做偽裝的火箭車，在北韓被大量魔改出廠，除了小貨車外，還包括貨斗砂石車等，連操作的部隊都穿著民用工作服，使其可以被隱藏在民間行動。這類武器對於北韓的作戰策略來說非常有意義，並可視為一種不對稱作戰；同樣對俄羅斯來說，這種偽裝和隱匿的方式，將使烏克蘭更難辨識戰鬥車輛及反擊。

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