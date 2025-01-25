軍武圖輯》美軍尼米茲號航艦健康回歸！海上整補、戰機起降都OK

停泊於美國西北華盛頓州母港的尼米茲號航艦（CVN-68）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍現役最年長的核動力潛艦「尼米茲號」（CVN-68），前（2023）年中完成前輪任務部署後，去（2024）年底完成三年一次的艦體評估，近日已在美西外海展開一系列任務訓練；從美軍太平洋艦隊官方照片可見，尼米茲航艦近日相繼實施海上整補、戰機起降，也讓官兵模擬火災，近迫防禦等各種情境，為新一輪部署做準備。

美西時間1月21日，演練著陸於美軍尼米茲號航艦的E/A-18G「咆嘯者」電戰機。（美軍DVIDS網站）

美軍尼米茲號航艦的前一輪任務部署是在2022年底至2023年中，期間先後停靠關島、新加坡、南韓釜山、泰國林查班、日本佐世保以及美國夏威夷等六地港口，為期七個月。任務結束後，尼米茲號先是返回聖地牙哥，接著回到華盛頓州母港接受整補、檢修，最後再重返聖地牙哥，完成三年一次的艦體檢驗（INSURV Inspection），確定狀態無虞後才恢復訓練。

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美西時間1月21日，模擬尼米茲號航艦發生火災，準備投入救火和人員救援的消防官兵。（美軍DVIDS網站）

從美國海軍發布的照片可見，「尼米茲號」本（1）月中旬起，便在南加州聖地牙哥的北島海軍基地（NAS North Island, Calif.），先後展開各式演訓工作，除與作為關鍵投射戰力的艦載機，在外海執行飛訓任務，也讓艦上官兵進行實彈射擊、戰傷救護和損害管制等課目，維繫「尼米茲號」戰力。

美西時間1月24日，準備靠近尼米茲號航艦，實施海上再整補的伯克級「威爾伯號」飛彈驅逐艦（DDG-54）。（美軍DVIDS網站）

上述「尼米茲號」的演訓，包含官兵以方陣近迫武器系統，接戰防禦小型目標；也模擬艦內火警，出動損管人員救災應對大規模傷亡等演練；接著在返回聖地牙哥整補後，再度出港讓艦載機登艦演訓，全方位驗證「尼米茲號」完整戰備能量。在不久後的將來，該艦將再度領銜出動部署，維繫全球和平穩定。

美西時間1月13日，一位美軍尼米茲號航艦艦員以.50機槍，實彈射擊海上迫近目標。（美軍太平洋艦隊Facebook）

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