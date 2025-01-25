川普上任是否會動搖台海、印太穩定？ 林柏州：美中互搶盟友是關鍵

川普再次重回總統大位後，外界也擔憂，他的外交政策是否會對台灣及印太地區會帶來重大影響。對此，國防院助理研究員林柏州特別撰文美中與印太關係。（美聯社／資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普再次重回總統大位，作風一向「瘋狂」的他，就像再對全球的政治、經濟投下一枚未爆彈，外界也擔憂，川普的外交政策是否會對台灣及印太地區會帶來重大影響。對此，國防安全研究院（簡稱國防院）中共政軍與作戰概念研究所助理研究員林柏州，也特別撰文分析川普政府的第二任期，對印太合作可能帶來的挑戰。

林柏州指出，美國新任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）於2025年1月14日出席華府智庫「和平研究所」（US Institute of Peace, USIP）座談將中國比為最大對手（the greatest adversary），承諾將台灣刺蝟化加速移交200億美元軍購項目，讚揚拜登政府推動韓美日、美日菲三邊對話，並指兩國克服歷史仇恨，實現自由開放的印太地區共同願景，「這些事情都會繼續下去」。不過這些宣示正面臨來自中國的牽制，中國將類似機制比為拼湊封閉排他的「小圈子」，圍堵中國、維護美霸權的一個工具，因此透過高階官員邀訪、解除貿易限制等措施，希望與日本、澳洲、韓國、印度進行雙邊關係修補。

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美日同盟為印太戰略基石不變

日本為美國最重要的印太合作盟國，美日同盟則是區域安全與繁榮的基石。為了強化美日同盟，日本2022年制定了新的《國家安全保障戰略》，承諾防衛預算將於2027年達到GDP2%，並全面翻新防衛戰略。新任首相石破茂於2024年10月1日就任，但卻在同月27日國會大選中失去多數席次。由於在野各黨無法整合，石破茂得以繼續少數執政，目前其首要外交工作是訪美、會晤川普，希望制訂新的對美投資計畫，確立美日安保互信合作，但也希望延續日中「戰略互惠關係」，意圖穩定與兩大國交往關係。

日本外相岩屋毅在2024年12月訪問北京，中國外交部長王毅已當面表達希望在3月訪日。自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁亦於2025年1月訪問北京，與中國國務院總理李強會面，並遞交首相石破茂致習近平的親筆信，李強表明有意赴日出席日中韓高峰會議，並邀石破茂訪華。顯示兩國有意推動高層官員互訪，以談判中國對日本水產品、牛肉、精米的進口限制解除，重建中國在日本財經界的支持基礎，期恢復過往對日進行「以商逼政」的籌碼。

韓美在北韓、防衛經費分攤議題亟待確立

在歷經2024年12月戒嚴風暴後，韓國政治情勢仍存不確定。最大在野黨共同民主黨接連發動兩波彈劾案，致總統尹錫悅、擔任代理總統的國務總理韓悳洙相繼去職。然混亂政局迄今已延續6週，加深民眾反感，未能讓在野勢力獲得壓倒性支持，尹錫悅所屬的國民力量黨支持度達46.5%，反而超越在野勢力共同民主黨的39%支持度。由於憲法法院在6個月內須作成判決，確認是否駁回彈劾、讓尹錫悅復職，否則依據憲法第68條，韓國將在60天內舉行總統選舉選出繼任人選。

此外，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時將北韓指為核國家（nuclear power），與被提名的新任美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）在參院聽證會之文件採取相同說法，但這似不意味北韓取得獲得《核武不擴散條約》（Nuclear Non-proliferation Treaty）承認的五個「核武國家」（nuclear-weapon states）地位。川普政府的轉變似向金正恩釋放友好訊息，是否代表美國放棄「北韓完全、不可逆及可驗證無核化」（North Korea’s complete, irreversible and verifiable denuclearization）的政策目標？對此，韓國國防部表明「將持續與國際社會保持緊密合作，以實現北韓無核化」；統一部也回應，韓美將在北韓完全無核化維持堅定且一致的立場。另一個須關注之點是，美國將韓美同盟定位為深入、全面性全球夥伴關係（deep, comprehensive global partnership），韓美已於2024年10月就2026-2030年防衛經費分攤金額達成協議，但就2.85萬名駐韓美軍規模與定位，雖然曾於2018年修訂《韓美自由貿易協定》（Korea Free Trade Agreement, KORUS），仍可能在川普要求下重新談判調整。反之，中國卻在2024年11月宣布單邊對韓實施免簽政策，這是中國首次將韓國納入試行免簽名單，積極拉攏的態度明顯，加上韓國保守派政府施政面臨朝小野大的局面，韓美關係的進展令人擔憂。

美韓在北韓、防衛經費分攤議題亟待確立，而中國則積極欲藉機拉攏。圖為美韓聯合軍演。（法新社／資料照）

澳洲、印度與中國關係正重修舊好

澳洲、印度一直是中國近期尋求突破印太關係的要地。中國於2022年12月、2023年11月便成功邀請澳洲外長黃英賢（Penny Wong）、總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪華，因其改變莫里森（Scott Morrison）政府強硬對華政策，讓中國找到重置雙邊關係的機會。2024年3月，中國商務部公告取消自2021年3月對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅；12月再公告取消澳洲龍蝦進口限制。自此澳洲對中國高達200億澳元（約4,100億台幣）的貿易障礙將全部取消，雙邊貿易有望恢復兩國因肺炎引發的外貿危機。惟上述澳中關係回暖應不致於改變澳洲在美國印太南翼的重要地位，美澳應會持續擴展軍事、能源供應鏈安全及太空等合作。

印度與中國在2020年6月爆發流血死傷嚴重的邊境衝突，2024年12月兩國舉行第23次會談達成六點共識，同意「一個穩定、可預測和良好印中關係對國際和區域和平穩定的重要性」，此項發展顯示印度擴大印太經貿、科技及安全合作逐漸取得階段性成果，也是因應美中戰略競爭、烏俄戰爭等情事，讓印度外交轉向、對「不結盟」路線進行的嶄新詮釋。美國在2016年將印度定位為「主要防衛夥伴」（Major Defense Partner），持續拉攏印度參與印太安全合作仍將是未來重點方向。

對台意涵

新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）於21日就任，當天立即與來訪的「四方安全對話」（QUAD）成員日本、澳洲、印度外交部長舉行會談，聯合聲明重申共同承諾加強一個自由開放的印太，維護與捍衛法治、民主價值、主權和領土完整，「強烈反對任何試圖透過武力或脅迫改變現狀的單方面行動」，並宣示將加強區域海事、經濟和技術安全、促進可靠及韌性的供應鏈。同時也預告四國將於今年舉行會談。事實上，此對話機制建立於2007年，但卻遲至第一任川普政府時才重新活絡，2017年《美國國家安戰略》即曾宣示尋求增加四方的合作，未來四年有關機制延續應無懸念。

在美中戰略競爭結構下，美國推動的「澳英美安全夥伴」（AUKUS）、美日韓、「四方安全對話」等多邊機制正面臨來自中國的分化與挑戰，機制成員如何擴大彼此合作網絡將是外界觀察川普政府持續深化印太合作的重點。台灣雖非相關機制成員，卻是有關理念相近國的合作夥伴，若能廣泛參與民主國家於印太區域的合作機制，更能支撐區域安全與穩定。日本是上述機制之關鍵成員，也爭取成為「澳英美安全夥伴」第二支柱（Pillar 2）合作夥伴。韓國雖面臨內政動盪，但短期間應會維持美日韓三邊合作及既有印太合作架構。澳洲與我在太平洋島國的合作具共同利益，可尋求擴大數位韌性、海事安全、基礎設施、太空、能源等合作。印度是美中競爭結構下，供應鏈重組的重要投資地，也是新興世界製造中心，具有龐大發展潛力，可結合「新南向政策」持續加大台印經貿及安全領域合作力道。

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