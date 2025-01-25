自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國造T-112重型狙擊槍交付進度落後 軍備局拚6月底交軍

2025/01/25 21:58

國造T112重型狙擊槍原定計畫於去（2024）年底完成交付部隊；然而，軍備局近期送交立法院的報告卻指出，由於獲料狀況不如預期，交付期程擬將延後至今年6月底前完成。（資料照）國造T112重型狙擊槍原定計畫於去（2024）年底完成交付部隊；然而，軍備局近期送交立法院的報告卻指出，由於獲料狀況不如預期，交付期程擬將延後至今年6月底前完成。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國造12.7公厘T112重型狙擊槍為軍備局近年罕見研製的重型槍械，自2023年底開始量產，原定去（2024）年底完成交付部隊；然而，軍備局近期送交立法院的報告卻指出，由於獲料狀況不如預期，交付期程擬將延後至今年6月底前。

T112重型狙擊槍的全槍總重達12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式為手栓式上、退彈，有效射程為2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資。（資料照／擷取自國防部報告）T112重型狙擊槍的全槍總重達12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式為手栓式上、退彈，有效射程為2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資。（資料照／擷取自國防部報告）

由於立法院外交及國防委員會先前在審查2024年（113年度）國防預算時，發現軍備局研製輕、重型狙擊槍的產製進度仍未如預期，因此要求國防部軍備局於1個月內，向立法院提出書面報告進行說明，並指示加強進度管控。

根據軍備局送交立法院的報告表示，T112重型狙擊槍為軍備局第205廠研製，這也是該廠首次開發高精度重型武器裝備；205廠藉由自行研發槍身、槍托、槍管及擊發機構等套件，辦理全槍開發、建立自製能量。而過往該類槍枝，由於高技術水準要求、國軍需求量少，多採外購方式辦理。

最新生產狀況方面，軍備局指出，T112重型狙擊槍自2023年11月29日下達量產決心，原先預定於去年11月底前，完成組裝及鑑測，不過由於獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，將管制於今年6月30日前完成解繳。

未來，軍備局將每月召開「輕重型狙擊槍」監審作業整合團隊（WIPT）工作會議，每週實施進度提報；另外，生製中心每兩週召開生產管制會議，就籌料、生產及鑑測等進度研討，遇窒礙立即協處；而205廠每月由廠長召開生產會議管制執行進度，並每週責派技術人員赴承商處針對採購料件技術輔導，確保承商加工能力及品質。

T112重型狙擊槍與XT-112（量產稱T112）戰鬥步槍、半自動輕型狙擊槍，皆為軍備局近年自行研製的新型槍械，除發展自研自製外，也將陸續取代老化的槍枝。T112重型狙擊槍的全槍總重達12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式為手栓式上、退彈，有效射程為2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中