國造T-112重型狙擊槍交付進度落後 軍備局拚6月底交軍

國造T112重型狙擊槍原定計畫於去（2024）年底完成交付部隊；然而，軍備局近期送交立法院的報告卻指出，由於獲料狀況不如預期，交付期程擬將延後至今年6月底前完成。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國造12.7公厘T112重型狙擊槍為軍備局近年罕見研製的重型槍械，自2023年底開始量產，原定去（2024）年底完成交付部隊；然而，軍備局近期送交立法院的報告卻指出，由於獲料狀況不如預期，交付期程擬將延後至今年6月底前。

T112重型狙擊槍的全槍總重達12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式為手栓式上、退彈，有效射程為2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資。（資料照／擷取自國防部報告）

由於立法院外交及國防委員會先前在審查2024年（113年度）國防預算時，發現軍備局研製輕、重型狙擊槍的產製進度仍未如預期，因此要求國防部軍備局於1個月內，向立法院提出書面報告進行說明，並指示加強進度管控。

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根據軍備局送交立法院的報告表示，T112重型狙擊槍為軍備局第205廠研製，這也是該廠首次開發高精度重型武器裝備；205廠藉由自行研發槍身、槍托、槍管及擊發機構等套件，辦理全槍開發、建立自製能量。而過往該類槍枝，由於高技術水準要求、國軍需求量少，多採外購方式辦理。

最新生產狀況方面，軍備局指出，T112重型狙擊槍自2023年11月29日下達量產決心，原先預定於去年11月底前，完成組裝及鑑測，不過由於獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，將管制於今年6月30日前完成解繳。

未來，軍備局將每月召開「輕重型狙擊槍」監審作業整合團隊（WIPT）工作會議，每週實施進度提報；另外，生製中心每兩週召開生產管制會議，就籌料、生產及鑑測等進度研討，遇窒礙立即協處；而205廠每月由廠長召開生產會議管制執行進度，並每週責派技術人員赴承商處針對採購料件技術輔導，確保承商加工能力及品質。

T112重型狙擊槍與XT-112（量產稱T112）戰鬥步槍、半自動輕型狙擊槍，皆為軍備局近年自行研製的新型槍械，除發展自研自製外，也將陸續取代老化的槍枝。T112重型狙擊槍的全槍總重達12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式為手栓式上、退彈，有效射程為2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資。

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