美空軍布局「鋪天蓋地」飛彈 讓共軍葬身台海！

一旦共始跨越台海，美國空軍將派出駐沖繩的F-15系列戰機，攜帶長程反艦飛彈執行第一輪反擊。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》（The Telegraph）24日刊登美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）的評論文章，指美國空軍有一個「幾乎不複雜」的防禦台灣計畫，透過鋪天蓋地的飛彈攻勢，在中國人民解放軍嘗試跨越台灣海峽的「最脆弱」時刻，就讓共軍戰力在台海「覆滅」。

艾克塞指出，迅速擴張並加速現代化的共軍艦隊，正為了穿越100英里的台海，並在台灣海灘上部署陸軍加緊準備。如果美軍要介入，就必須在共軍入侵初期進行，亦即共軍運送的人員、機具和物資仍在海上之時。一旦大規模入侵部隊在台灣本土盤據，就可能大勢已去，而這也意味全世界的自由國家，將迎來一個危險的新時代。

請繼續往下閱讀...

美國空軍正快馬加鞭地使更多類型戰機，能夠懸掛最精良的反艦飛彈，以在必要時讓足夠的飛彈朝台海落下，在共軍「最脆弱」的時刻將其殲滅。美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近日發布的一份合約公告表明，空軍計畫將洛克希德馬丁公司生產的「AGM-158C」長程反艦飛彈（LRASM）與F-15E鷹式戰機和F-15EX新型鷹式戰機互相整合。這兩款F-15系列戰機具有相似的機身，惟F-15EX擁有更優秀的感測器、雷達干擾器和延伸武器架。

「AGM-158C」長程反艦飛彈屬於亞音速飛彈，長度為14英尺，在設計上借鑑「AGM-158B」半匿蹤長程空對地飛彈（JASSM-ER），但增加一個敏銳的新型導引裝置，可以鎖定移動的船隻。這兩款飛彈的射程皆為200英里，彈頭重1000磅，圓滑的外形使其很難被雷達偵測到，因此也難以被擊落。

在公布這項消息前，美國空軍早已證實，36架新採購的F-15EX戰機將常態部署於沖繩嘉手納空軍基地，一旦中國開始對台灣發動攻擊，F-15EX就能在數小時內迅速反應，對共軍進行第一輪打擊。

鑑於中國也部署龐大彈道飛彈瞄準嘉手納，執行第一輪打擊的F-15EX可能無法存活太久。不過，美軍打算用來反擊共軍艦隊的大部分火力，將來自從遙遠基地起飛的B-1長程戰略轟炸機，每架B-1每次出動最多能發射24枚長程反艦飛彈。值得注意的是，美國海軍也在其F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機、F-35C匿蹤戰機、P-8海上巡邏偵察機上都配備長程反艦飛彈。

在F-15系列戰機完成初步打擊後，美國空軍的45架B-1轟炸機部隊出動一半、執行一次攻擊，就會消耗650枚長程反艦飛彈，但這650枚飛彈將可擊沉共軍兩棲艦隊中許多最重要的艦艇，上頭載滿直升機、坦克車和海軍陸戰隊員。接著，更多美國戰機將帶著較次級的彈藥前來支援，其中許多仍具有反艦功能，包括精準重力炸彈（非導引炸彈）和滑翔炸彈。此外，半匿蹤長程空對地飛彈甚至可能調整自身軟體，以鎖定更大、更脆弱的船隻。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」2023年報告指出，如果美國戰機能在2026年前，將美軍預計擁有的3600枚長程反艦飛彈，和半匿蹤長程空對地飛彈瞄準共軍艦隊，美國防禦台灣的戰略，或許就稱得上是「一場幾乎不複雜的練兵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法