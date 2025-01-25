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很有蘇聯味！韓國「重武裝」的通用直升機首飛 MAH專為海上任務

2025/01/25 23:10

韓國航太工業公司（KAI）證實，他們已於去（2024）年12月低調完成了新型MAH的首次升空試飛；該機是KAI公司以國產的KUH通用直升機所演變而來，在定位上屬於一款專為海上任務而設計。（圖片擷取自@aag_th的X帳號）韓國航太工業公司（KAI）證實，他們已於去（2024）年12月低調完成了新型MAH的首次升空試飛；該機是KAI公司以國產的KUH通用直升機所演變而來，在定位上屬於一款專為海上任務而設計。（圖片擷取自@aag_th的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕韓國KUH通用直升機已有各種任務演變型，而其最新一版的改造，是在機身兩旁新增小翼，使其成為重武裝的海上攻擊直升機（MAH），而負責研製的韓國航太工業公司（KAI）也透露，他們已於去（2024）年12月低調完成了MAH的首次升空試飛。該機的外型還被網友戲稱，酷似冷戰蘇聯的Mi系列攻擊直升機。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，韓國國防採購計畫管理局（DAPA）於上週公開了韓國航太工業公司研製的新MAH直升機，已完成首次試飛的消息。該機是KAI公司以國產的KUH通用直升機所演變而來，在定位上屬於一款專為海上任務而設計的「海軍陸戰攻擊直升機」（簡稱MAH）。

MAH做為「海軍陸戰攻擊直升機」，最引人注目的特點就是其「重武裝」能力，機身兩側延伸出一對小翼，各具備了3個武器掛載點。（圖片擷取自@aag_th的X帳號）MAH做為「海軍陸戰攻擊直升機」，最引人注目的特點就是其「重武裝」能力，機身兩側延伸出一對小翼，各具備了3個武器掛載點。（圖片擷取自@aag_th的X帳號）

KAI公司稍後補充證實，這一重要的里程碑事件發生在去年的12月17日。KAI表示，MAH的首次飛行持續了大約20分鐘，期間測試了直升機的飛行控制性能和穩定性；這包括了直升機的「滑行、起飛、懸停、盤旋、前後左右飛行、S形盤旋飛行，以及高度約30公尺的最大速度水平飛行」。

MAH最引人注目的特點就是其「重武裝」能力，因為該機是專為執行兩棲攻擊、近距離空中支援，以及海岸防禦任務而設計。同時，為因應海上作業環境，KAI對全機進行了防腐蝕保護，還配備了漂浮裝置以用於在水上緊急降落，並具有可收折的主旋翼葉片，以減少降落在艦艇甲板後的空間。

在武器配置方面，MAH在機首下方具備1門20公厘的三管機砲，機身兩側延伸出一對小翼，兩邊各具備3個武器掛載點；以原型機試飛時的配置為例，從內到外分別攜帶2枚反戰車飛彈、1具火箭吊艙，以及2枚空對空飛彈。

MAH全長約19公尺，機體寬約3.3公尺，含武掛小翼寬6.1公尺，機高5公尺。因其機身外型，加上兩對重武裝的小翼，因此其外型被戲稱很有蘇聯「米爾」（Mi）系列攻擊直升機的味道。

因其機身外型，加上兩對重武裝的小翼，因此其外型被戲稱很有蘇聯「米爾」（Mi）系列攻擊直升機的味道。圖為Mi-8直升機。（圖片擷取自@nexta_tv的X帳號）因其機身外型，加上兩對重武裝的小翼，因此其外型被戲稱很有蘇聯「米爾」（Mi）系列攻擊直升機的味道。圖為Mi-8直升機。（圖片擷取自@nexta_tv的X帳號）

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