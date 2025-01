很有蘇聯味！韓國「重武裝」的通用直升機首飛 MAH專為海上任務

韓國航太工業公司(KAI)證實,他們已於去(2024)年12月低調完成了新型MAH的首次升空試飛;該機是KAI公司以國產的KUH通用直升機所演變而來,在定位上屬於一款專為海上任務而設計。(圖片擷取自@aag_th的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕韓國KUH通用直升機已有各種任務演變型,而其最新一版的改造,是在機身兩旁新增小翼,使其成為重武裝的海上攻擊直升機(MAH),而負責研製的韓國航太工業公司(KAI)也透露,他們已於去(2024)年12月低調完成了MAH的首次升空試飛。該機的外型還被網友戲稱,酷似冷戰蘇聯的Mi系列攻擊直升機。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導,韓國國防採購計畫管理局(DAPA)於上週公開了韓國航太工業公司研製的新MAH直升機,已完成首次試飛的消息。該機是KAI公司以國產的KUH通用直升機所演變而來,在定位上屬於一款專為海上任務而設計的「海軍陸戰攻擊直升機」(簡稱MAH)。

MAH做為「海軍陸戰攻擊直升機」,最引人注目的特點就是其「重武裝」能力,機身兩側延伸出一對小翼,各具備了3個武器掛載點。(圖片擷取自@aag_th的X帳號)

KAI公司稍後補充證實,這一重要的里程碑事件發生在去年的12月17日。KAI表示,MAH的首次飛行持續了大約20分鐘,期間測試了直升機的飛行控制性能和穩定性;這包括了直升機的「滑行、起飛、懸停、盤旋、前後左右飛行、S形盤旋飛行,以及高度約30公尺的最大速度水平飛行」。

"MAH" takes off for the first time.

MAH is a new, dedicated attack helicopter designed for the South Korean Marine Corp.

20mm triple barreled chain gun, Taipers missiles, France Mistral, proven platform, latest avionics..that sounds promising.

I should call this Korean Hind.

It… pic.twitter.com/JPCxDPjJqp