立院刪、凍國防預算955億 軍事專家諸葛風雲批「淪作中共內應」

首艘國造柴電潛艦「海鯤號」（SS-711）。（本報資料照）



〔記者陳治程／綜合報導〕2025年國防預算日前在立法院加班審議下，終在農曆年前告一段落；但新年度軍費中，舉凡國造潛艦、攻擊無人機等備受關注的軍事採購，抑或維持部隊運作的油料、彈藥等後勤業務費均有所凍結、刪減，時值川普回鍋華府之際，這現象更引發國際媒體觀察。對此，軍事專家諸葛風雲昨（25）日投書本報指出，此舉不只影響國軍戰備，更如「中共內應」般衝擊國家安全。

Altius系列攻擊無人機。（美軍DVIDS網站）

長期專注國防議題的軍事專家「諸葛風雲」昨日於本報投書表示，日前藍白陣營立委大幅刪減國防部84億，包含軍事裝備及設施51億，影響建軍備戰進度；被凍結部分，業務費744億和軍機、船艦裝備零件購置與維保76億，影響灰色地帶襲擾應處，甚至引起美國華盛頓郵報以「川普回歸之際，台灣可能削減國防預算（Taiwan may cut its defense budget, just as Trump returns） 」已經引起國外的側目。

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他直言，台灣正面臨了「內外交迫」，外有中國不斷的軍事襲擾、戰狼外交的打壓、經濟貿易的脅迫，國際政治的恫嚇，內有在野黨藍白兩黨亂政、中國同路人作亂，與中國相互呼應，意圖癱瘓政府施政、破壞社會運作機制，不顧人民的生活，面對「前有狼、後有虎」我們國家的生存發展、國家安全已遭受嚴峻的挑戰所以有公民團體發起罷免不適任立委！

台灣是已開發國家，台灣的企業及人民在世界上扮演舉足輕重的關鍵角色，但選出來的立法委員素質水準低劣，破壞國家安定、社會和諧，製造族群對立，不會理性問政、罵髒話、比中指，甚至有前司令親手砍掉自己建案的潛艦國造案，這些人意圖癱瘓政府執政，完全不顧國家安全、國家國家競爭力、人民安的生活，已重創國家形象與國家發展的成果，已逐步將置國家於萬劫不復的地步。

諸葛風雲進一步指出，國家安全是維護國家的核心利益，確保國家領土主權完整，社會的安定，保障人民生命財產安全與生活照顧，這也是政府預算編列的施政重點，讓政府好好做事，照顧人民生活，保護國家安全，提昇國家競爭力，提高人民所得，而不是讓這種呼應中國、破壞社會安寧、製造仇恨對立，甚至於剝奪人民權益的不肖委員，成為人民的代表。

他在文末重申，我國不需要這樣的民意代表，他們遲早會丟進歷史的灰燼中，遺臭萬年。現在這些立法委員激進叛國的行為，呼籲人民要好好擦亮眼睛，不要讓出賣國家、出賣人民的政黨執政，不要讓謀取私利的人當選，國家的未來「不能託付給他們」。國人要覺醒站出來保衛自己家園，因國會肆意刪凍減國防預算已成為敵人破口，更造成國際的誤解。

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