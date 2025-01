立院刪、凍國防預算955億 軍事專家諸葛風雲批「淪作中共內應」

首艘國造柴電潛艦「海鯤號」(SS-711)。(本報資料照)



〔記者陳治程/綜合報導〕2025年國防預算日前在立法院加班審議下,終在農曆年前告一段落;但新年度軍費中,舉凡國造潛艦、攻擊無人機等備受關注的軍事採購,抑或維持部隊運作的油料、彈藥等後勤業務費均有所凍結、刪減,時值川普回鍋華府之際,這現象更引發國際媒體觀察。對此,軍事專家諸葛風雲昨(25)日投書本報指出,此舉不只影響國軍戰備,更如「中共內應」般衝擊國家安全。

長期專注國防議題的軍事專家「諸葛風雲」昨日於本報投書表示,日前藍白陣營立委大幅刪減國防部84億,包含軍事裝備及設施51億,影響建軍備戰進度;被凍結部分,業務費744億和軍機、船艦裝備零件購置與維保76億,影響灰色地帶襲擾應處,甚至引起美國華盛頓郵報以「川普回歸之際,台灣可能削減國防預算(Taiwan may cut its defense budget, just as Trump returns) 」已經引起國外的側目。

他直言,台灣正面臨了「內外交迫」,外有中國不斷的軍事襲擾、戰狼外交的打壓、經濟貿易的脅迫,國際政治的恫嚇,內有在野黨藍白兩黨亂政、中國同路人作亂,與中國相互呼應,意圖癱瘓政府施政、破壞社會運作機制,不顧人民的生活,面對「前有狼、後有虎」我們國家的生存發展、國家安全已遭受嚴峻的挑戰所以有公民團體發起罷免不適任立委!

台灣是已開發國家,台灣的企業及人民在世界上扮演舉足輕重的關鍵角色,但選出來的立法委員素質水準低劣,破壞國家安定、社會和諧,製造族群對立,不會理性問政、罵髒話、比中指,甚至有前司令親手砍掉自己建案的潛艦國造案,這些人意圖癱瘓政府執政,完全不顧國家安全、國家國家競爭力、人民安的生活,已重創國家形象與國家發展的成果,已逐步將置國家於萬劫不復的地步。

諸葛風雲進一步指出,國家安全是維護國家的核心利益,確保國家領土主權完整,社會的安定,保障人民生命財產安全與生活照顧,這也是政府預算編列的施政重點,讓政府好好做事,照顧人民生活,保護國家安全,提昇國家競爭力,提高人民所得,而不是讓這種呼應中國、破壞社會安寧、製造仇恨對立,甚至於剝奪人民權益的不肖委員,成為人民的代表。

他在文末重申,我國不需要這樣的民意代表,他們遲早會丟進歷史的灰燼中,遺臭萬年。現在這些立法委員激進叛國的行為,呼籲人民要好好擦亮眼睛,不要讓出賣國家、出賣人民的政黨執政,不要讓謀取私利的人當選,國家的未來「不能託付給他們」。國人要覺醒站出來保衛自己家園,因國會肆意刪凍減國防預算已成為敵人破口,更造成國際的誤解。

