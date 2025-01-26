軍武新知》美陸軍測試新卡車儎台 油、電混合拒當燃料怪獸！

日前由美陸軍第10山地師接收、於新年度「聯合決心」演習測試的柴電混合「下一代混合動力戰術儎台」（NGTV-H）。（美國駐歐非陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕為滿足作戰的高酬載、防禦和機動性需求，各式軍規儎台的動力系統一直都有著不小的吃油量；隨著電動能源持續成熟，這項科技也逐步導入三軍中，力求以更先進的科技建構新世代作戰優勢。美國駐歐非陸軍（USAEUR-AF）近期就在德國某演習中，實地開著一台油、電混合動力的新型戰術輪車，在雪地上展開性能測試。

「下一代混合動力戰術儎台」日前在美駐歐非陸軍的「聯合決心」（Combined Resolve 25-1）演習中，由陸軍第10山地師第3旅德國巴伐利亞進行實地測試。（美軍DVIDS網站）

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，這輛油、電混合的新車，日前在美駐歐非陸軍的新年度「聯合決心」（Combined Resolve 25-1）演習現身、並由陸軍第10山地師第3旅（3rd Brigade, 10th Mountain Division）進行測試；從美軍官方釋出的照片和影像可見，這輛新車已在演習地德國巴伐利亞（Bavaria, Germany）的雪地實際上路過。

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「下一代混合動力戰術儎台」是美國通用汽車國防公司研發，以雪佛蘭「索爾拉多」（Silverado）貨卡為基礎，換裝美軍「步兵班用載具」（ISV）同款柴油引擎，再搭配12聯裝電池改造而成。（美軍DVIDS網站）

這款新車的正式名稱為「下一代混合動力戰術儎台」（Next Generation Tactical Vehicle-Hybrid, NGTV-H），為美國通用汽車國防公司（GM Defense）研發的新型戰術輪車，以旗下的雪佛蘭「索爾拉多」（Silverado）貨卡為基礎、並採美軍「步兵班用載具」（ISV）同款的2.8升柴油引擎搭配12聯裝電池改造而成。該車於去年度的美國陸軍協會年會（AUSA 2024）首度曝光。

美國陸軍的「高機動性多用途輪車」（HMMWV，俗稱Humvee）。（美軍DVIDS網站）

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，俄烏戰爭的實際經驗顯示，前線士兵需要比現役軍車更安靜的載具、保障人員作戰機動性的同時，也能提升相當的隱匿程度；而據製造商說明，NGTV-H具備「靜音模式」（silent mode），允許車輛在不關閉引擎的情況下繼續為系統供電。

該報導進一步陳述，美軍不少戰術輪車服役超過40年，雖然部分車輛已由「高機動性多用途輪車」（Humvee）、「聯合輕型戰術輪車」（JTLV）取代，但軍方對於這種新型態載具仍保有一定的興趣，期望藉此來為部隊帶來更好的機動力與作戰優勢。

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