國軍新式訓練深入軍校 陸專學生寒訓演練小部隊戰鬥、練紅隼火箭

陸軍專科學校專19期學生，本月在寒期軍事訓練中，接受城鎮戰的「近接戰鬥」訓練，以及「紅隼」火箭彈的裝備模擬訓練課程。（陸軍專科學校官方Facebook；本報合成）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍近年以後備教召為起點，革新訓練制度、內容來以提升部隊戰力，其中最為外界關注的，當屬復徵新制一年義務役；許多入伍役男在過去一年間，相繼學會戰傷救護、快反射擊、城鎮戰基礎和新式武器，這些課程現也向下深化到軍事院校的訓練中。陸軍專科學校昨（20日）發布最新一期寒訓照就可見，現在的學生除訓練近接戰鬥外，也加練「紅隼」火箭彈，強化自身學能。

陸軍專科學校（簡稱陸專）專19期學生本月起實施3週的「寒期軍事訓練」，和「暑期軍事訓練」一樣，是每位陸專學生在學期間必經的課程；不過，這次寒訓內容與往年相比似乎不太一樣，從陸專官方社群照片可見，該期學生不只在班戰鬥教練中，演練城鎮戰基礎的「近接戰鬥」，更首度新增「紅隼」反裝甲火箭的模擬訓練，建構學生在現代戰場中的戰鬥技能和武器專長。

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陸專本次的寒訓課程，導入工兵、步兵等兵科協同作戰的訓練情境，目標訓練學生熟悉不同的通聯手段，同時滿足無劇本、實戰化的訓練目標，磨練臨戰反應；另也演練近接戰鬥，建構城鎮戰基礎，讓學生熟悉小部隊作戰型態。（陸軍專科學校官方Facebook）陸專專19期學生演練「近接戰鬥」之情形。（陸軍專科學校官方Facebook）一名陸專專19期學生在寒訓期間練習操作「紅隼」火箭彈。（陸軍專科學校官方Facebook）



回顧官方往年揭露的寒訓內容，過去的班戰鬥教練相對較少著眼現代的城鎮戰，也尚未引進新式武器裝備的課程，由此可窺軍事院校的軍事訓練，也正順應部隊革新，進行滾動式的調整。

圖為陸軍義務役2230梯役男，去（2024）年6月底於總統賴清德視導成功嶺期間，實施「近接戰鬥」訓練。（本報資料照，記者方賓照攝）

「紅隼」為中科院研製，現由陸軍、憲兵、海陸及海巡官兵編配的反裝甲火箭。該裝備發射筒採用「打完即丟」的拋棄式設計，搭載高倍瞄準鏡，並可依任務需求裝填「反裝甲」或「攻堅」火箭彈，且具備全天候作戰能力。

根據國防部今（2025）度公開預算顯示，除先前編列預算採購的紅隼火箭外，陸軍另將投入2.4億台幣向中科院購足「紅隼操作練習彈」，日後搭配同樣由中科院研發的「紅隼射擊訓練模擬器」和雷指器，無論是志願役，還是擔負反裝甲任務的義務役官兵，都將有更多機會取得該武器專長、實彈射擊，強化灘岸反登陸打擊的整體火力。

圖為去（2024）年11月在南測中心實射紅隼火箭彈的步兵137旅義務役士兵。（本報資料照，記者王藝菘攝）

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