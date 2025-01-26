美軍極音速戰略升級！朱瓦特級詹森號領銜測試

美軍朱瓦特級驅逐艦「·詹森號」（USS Lyndon B. Johnson）正進行現代化改裝，原先安裝於艦艏的兩座155公厘先進艦砲系統（紅圈處）已被移除，未來將改裝為極音速飛彈垂直發射系統，大幅提升其遠程精確打擊能力。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正積極推動極音速武器部署。據軍聞網站《Army Recognition》報導，朱瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦「詹森號」（USS Lyndon B. Johnson, DDG-1002）將作為「通用極音速滑翔體」（Conventional Prompt Strike, CPS）的海上測試平台，預計今年測試。這項重大升級，將大幅提升該艦的遠程精確打擊能力，也象徵著朱瓦特級驅逐艦正式轉型為多功能作戰平台。

朱瓦特級驅逐艦原先設計定位為匿蹤對地火力支援平台，但因造價高昂與戰略需求變化，最終僅建造了三艘。其155公厘的主武器「先進艦砲系統」（Advanced Gun System, AGS）也因彈藥成本過高且缺乏新型適配彈藥而逐漸被淘汰。為適應新的作戰需求，美國海軍自2023年起對朱瓦特級驅逐艦展開全面改裝計畫。

請繼續往下閱讀...

同級艦首艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt, DDG-1000）已於密西西比州帕斯卡古拉的亨頓·英格爾斯造船廠（Huntington Ingalls Industries’ Ingalls Shipbuilding）完成改裝，包括移除艦艏155公厘艦砲及彈藥庫，改為安裝四座直徑2.21公尺的飛彈發射管，每座可容納三枚CPS極音速飛彈，全艦最多可搭載12枚。

根據《Naval News》此前報導，「朱瓦特號」預計於2025年1月進行CPS首次海上試射。而同級艦二號艦「蒙索爾號」（USS Michael Monsoor, DDG-1001）則計畫部署至西太平洋，目前其任務細節尚未明朗。

美軍共有3艘朱瓦特級匿蹤飛彈驅逐艦，圖為該級首艘服役軍艦「朱瓦特號」。（美聯社檔案照）

至於三號艦「詹森號」，已完成安裝垂直發射系統的改裝工程，並將作為CPS武器系統的主要海上測試平台，預計於2025年內展開測試。「常規快速打擊」（CPS）武器系統的極音速飛彈，具備高速度、高精度與強大穿透力，可用於攻擊高價值目標及敵方關鍵設施。美國海軍計畫於2026年前完成「朱瓦特號」的武器整合，並開始正式部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法