川普欲促烏俄和談？澤倫斯基：須將烏克蘭納入談判桌

烏克蘭總統澤倫斯基強調，川普欲終結烏俄戰爭，須納入烏克蘭談判 。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，美國總統川普若希望兌現其終結烏俄戰爭的承諾，必須將烏克蘭納入任何談判。他強調，俄羅斯總統普廷並無意結束戰爭。

2017年7月7日，在德國漢堡（Hamburg）舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面。（美聯社）

澤倫斯基在與來訪的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）共同舉行的記者會上表示，儘管他相信川普真心希望看到戰爭結束，但目前任何可能由川普促成的協議，其具體條款仍不明確，甚至可能連川普本人都不清楚。

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川普於20日就職，他在競選期間曾承諾在上任24小時內結束戰爭，但並未說明具體方案。澤倫斯基說：「一切取決於我們能否實現公正的和平，以及普廷是否有意停止戰爭。但目前看來，普廷並無此意。」他指出，川普明白和平進程的所有挑戰，並曾表示希望與普廷直接對話，以結束戰爭。

《路透》指出，基輔方面長期擔憂其命運會被大國擅自決定，因此正積極促成澤倫斯基與川普的會晤。澤倫斯基強調，未來的和平談判應包含烏克蘭、美國和歐洲的參與。「我們希望歐洲能參與談判，因為烏克蘭將成為歐盟的一部分。」

在俄羅斯入侵烏克蘭數天後，烏克蘭和摩爾多瓦皆於2022年提交了加入歐盟的申請。普廷17日曾表示，願意與川普就烏克蘭問題進行會談，但他提到澤倫斯基2022年頒布的一項禁止與普廷進行談判的法令，是目前的協商障礙。

澤倫斯基解釋，該禁令是為了阻止普廷與烏克蘭境內主張分離主義的團體建立聯繫管道。「作為烏克蘭總統，我禁止其他人與普廷進行談判，這是一個絕對公正的決定。」

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