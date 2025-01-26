考驗「無衛星」作戰力！法海軍航艦演練「80年代」通訊戰

法國海軍「雅克·謝瓦利埃號」補給艦（左）與「戴高樂號」航艦（右）於「克里蒙梭 25 號」（Clemenceau 25）印太部署期間，進行海上補給作業。（圖：法國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，據法國海軍新聞稿，法國海軍「戴高樂號」航艦（Charles de Gaulle aircraft carrier）打擊群近日進行一場特別演習，模擬失去現代通訊系統下，進行海上作戰演練，旨在提升應對通訊中斷的能力。

現代海軍越來越依賴衛星網路進行通訊，法國海軍此次演習的目的，在於降低對衛星通訊的依賴，讓水兵們重回 1980年代，演練僅能透過高頻（High-Frequency, HF）或特高頻（Ultra-High-Frequency, UHF）無線電進行通聯。這場演習模擬了所有現代通訊系統，包含電話、電子郵件、安全和即時訊息等的喪失，以考驗艦隊在「無衛星」環境下的作戰能力。

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這項演習也是法國海軍為高強度作戰所做的準備。隨著衝突區域擴展到太空和網路，在通訊受干擾或中斷的環境下，進行作戰的能力至關重要。法國海軍表示，此次演習讓艦隊為缺乏衛星通訊手段的作戰環境提前做好準備，確保海上行動能持續進行。

在這三天內，「戴高樂號」航艦及其護衛艦，維持了海上艦隊的全面作戰能力。艦載直升機執行了海上情報監視和偵察（Maritime Intelligence Surveillance and Reconnaissance, MISR）飛行任務，並對蒐集的情報進行分析利用。「雅克·謝瓦利埃號」補給艦（Jacques Chevallier replenishment tanker）與航艦進行了海上補給作業，這項操演需要兩艦之間完美的協調和通訊。此外，一艘多功能巡防艦也成功進行了防空訓練。

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