帶「麻辣火鍋」登3000公尺山巔 顧立雄親慰海軍雷達站官兵

國防部長顧立雄日前前往海拔高達3020公尺，位於中部地區的海軍「小雪山雷達站」慰問官兵，照片可見他還帶了知名品牌的麻辣火鍋料理包給官兵加菜，是實實在在的「部長級外送」。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕農曆春節將近，全台各地陸續瀰漫「年假」的氛圍，但在全台各角落、偏遠地區以及高山，有許多國軍官兵仍堅守崗位，持續守護台灣安全。為此，總統府、國防部本（1）月兵分多路，先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備也關懷官兵；國防部長顧立雄本月初前往陽明山區雷達站後，接著便帶「麻辣火鍋」登上三千公尺高山，用最暖慰問給海軍雷達站官兵「拜早年」。

國防部昨（25）日在官方社群發布一系列照片，可見國防部長顧立雄身穿機能外套、手裡拿著加菜金與「麻辣火鍋」料理包，親手交給位於海拔3020公尺、實為全台第一高的海軍「小雪山」雷達站官兵；這也是他繼去（2024）年9月帶著知名品牌咖啡、慰問馬祖高登島官兵後，再度出動「部長級外送」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹。

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慰問官兵後，國防部長顧立雄接續視察雷達站戰備業務，了解官兵工作情形和需求。（國防部發言人官方Facebook）顧立雄去年9月親自「外送」星巴克咖啡，讓正值酷夏的高登稿陸軍官兵消消暑。（青年日報官方Facebook）

本月初，顧立雄也曾前往陽明山區的嵩山雷達站進行春節慰問，當時還特別以「迅指系統」呼叫當下正在外海值勤的成功級「班超軍艦」（舷號1108），將暖心祝賀即時傳達給前線官兵。

本（1）月初，國防部長顧立雄前往北部陽明山區的嵩山雷達站，透過「迅指系統」即時呼叫當下正在值勤的成功級「班超軍艦」官兵，並向他們致意。（取自軍聞社）

我國海軍現有的近、中、遠程雷達站，全數編屬海軍艦指部底下的海洋監偵指揮部；而顧立雄本次慰問中部地區的小雪山雷達站，前國造潛艦小組召集人、時任海軍司令黃曙光亦曾慰問過。該雷達站視野極佳，能遠眺200公里外的地平線，但地處偏遠、物資整補極度不易，是國軍也是海軍少有的「高山雷達站」。

顧立雄與海軍小雪山雷達站官兵們合影。（國防部發言人官方Facebook）

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